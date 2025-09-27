Ky është biznesmeni që u vra në Tepelenë, viktima anëtar i një familjeje të njohur në Itali

LEXO PA REKLAMA!

Lajmifundit / 27 Shtator 2025, 21:00
Aktualitet

Të tjera detaje kanë dalë rreth biznesmenit italian të vrarë ditën e sotme në Tepelenë, ngjarje për të cilën janë ndaluar dhe po merren në pyetje shtetasit Eqerem Braçe dhe dy djemtë e tij, Gazment dhe Daniel Braçe.

Viktima Edoardo Sarchi, me origjinë nga Varese, jetonte në Shqipëri prej vitesh, ndërsa drejtonte biznesin e tij.

Ai zotëronte një fabrikë tullash në Tiranë dhe ishte drejtor i kompanisë italo-shqiptare Tegola Edilcentro.

Emri i tij, përtej botës së biznesit, është i lidhur edhe me politikën lokale në Itali nëpërmjet babait të tij Vittorio Sarchi, një figurë historike e krahut të djathtë të qytetit buzë liqenit.

Vittorio Sarchi ishte një mik dhe bashkëpunëtor i senatorit të ndjerë Piero Pellicini, babai i deputetit aktual të Fratelli d'Italia dhe ish-kryetarit të bashkisë së Luino Andrea Pellicini.

Vittorio Sarchi shërbeu si Këshilltar për Sigurinë gjatë mandatit të dytë të Gianercole Mentasti dhe si këshilltar bashkiak gjatë mandatit të parë të Andrea Pellicini.

Pas përvojës së tij administrative, ai kandidoi në listën e qendrës së djathtë Nuova Frontiera, duke mbështetur Pellicinin, duke mbetur aktiv deri në vitin 2015. Ai ndërroi jetë në vitin 2022, në moshën 81 vjeç.

Edhe Augusto Nidoli, xhaxhai i Sarchi-t, i përket një familjeje të njohur në provincën e Varese-s dhe më gjerë, dhe themeloi kompaninë italo-shqiptare Edilcentro Ltd në vitin 1996.

Tegola Edilcentro, një kompani prodhimi tullash me seli në Tiranë, në të cilën Sarchi ishte drejtor ekzekutiv, është pjesë e së njëjtës kompani të themeluar nga xhaxhai i tij, e cila tani menaxhohet nga kushërinjtë e Sarchi-t, Antonio (kryetar i bordit) dhe Edoardo Nidoli.

Antonio Nidoli është gjithashtu president i Dhomës Italiane të Tregtisë në Shqipëri.

"Një familje punëtorësh dhe sipërmarrësish të aftë", thotë Paolo Sartorio, nënkryetar i bashkisë së Cunardo-s.

"Askush nuk mund ta kuptojë se çfarë ndodhi. Edoardo kishte ndjekur gjurmët e xhaxhallarëve dhe kushërinjve të tij dhe tani ishte një qytetar i botës."

 

