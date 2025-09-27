Grupi i tij kriminal u kap me një ton kokainë në Greqi/ Ky është Fatjon Prendi, u dënua me 10 vite burg, më pas...
Një sasi rekord prej 1.1 ton kokainë është sekuestruar sot në Greqi gjatë një operacioni antidrogë, ndërsa “truri” i trafikimit të lëndës narkotike dyshohet se është shtetasi shqiptar Fatjon Prendi.
Prendi, i cili dyshohet se është një nga organizatorët e trafikut të drogës, nuk është një emër i panjohur për drejtësinë greke.
Ai ka qenë më herët i dënuar me 10 vite burg dhe është arrestuar më 7 dhjetor 2012. Pas rreth nëntë vitesh në burg, ai është liruar me kusht më 11 shkurt 2022.
Gjatë kohës që vuante dënimin në burgun e Domokos, në vitin 2017, autoritetet i kanë gjetur një thikë në qeli, duke ngritur shqetësime për përfshirjen e tij në aktivitete të paligjshme edhe gjatë vuajtjes së dënimit.
Fatjon Prendi ishte i njohur për lidhjet e tij me Alfons Ndocin, një tjetër shqiptar që u vra në Greqi. Lidhjet e tyre të ngushta kanë ngritur dyshime për përfshirje në rrjete të krimit të organizuar.
U kap në Greqi me një ton drogë me vlerë 8 mln euro/ Nga grabitja e makinës së gazetarit grek tek plagosja e policit, e shkuara e errët e Fatjon Prendit
Të dhëna për të arrestuarin tjetër – Arben Mashi
Në pranga ka rënë edhe Arben Mashi, një tjetër shqiptar me të shkuar kriminale. Ai është kapur në vitin 2001 me 101 gramë heroinë, ndërsa në vitin 2016 është ndaluar me 60 kilogramë marijuanë.
Përveç veprave penale të lidhura me drogën, Mashi është hetuar më parë edhe për grabitje dhe shkelje të ligjit mbi emigracionin.
Hetimet vijojnë për të zbuluar rrjetin e plotë të trafikut ndërkombëtar të drogës dhe për të identifikuar bashkëpunëtorët e tjerë të përfshirë në këtë operacion.