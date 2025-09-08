LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Igli Tare takon Edi Ramën në kryeministri? Dalin pamjet, drejtori i Milanit kalon pas godinës dhe...

Lajmifundit / 8 Shtator 2025, 13:55
Sport

Pas një vere të nxehtë dhe shumë produktive si Drejtori Sportiv i Milanit, Igli Tare ka gjetur kohë dhe ka vizituar Tiranën. Shqiptarja.com ka siguruar një foto të Tares në ambientet e pasme të kryeministrisë, në pritje për t'u futur në institucion.

Igli Tare takon Edi Ramën në kryeministri? Dalin pamjet, drejtori i

Miqësia e 'Bjondit' me kryeministrin Edi Rama është e kahershme dhe të dy ndajnë pasionin për sportin. Edhe pse Tare është drejtues te Milani dhe Rama tifoz me Juventusin, kjo gjë nuk i ka ndarë palët, por përkundrazi janë në bisedime edhe për sportin.

Disa muaj më parë, kur Tare u emërua si Drejtori Sportiv i Milanit, ndër të parët që e uruan ishte Edi Rama. Tare nuk duket se ka qenë shumë i lumtur me kryeministrin Rama, me këtë të fundit që i dha "një dorë" Edon Zhegrovës për t'u transferuar te Juventusi, pasi u pajis me pasaportën shqiptare, që e bën evropian në Serie A.

Vizita e Tares në Tiranë lidhet edhe me sfidën Shqipëri - Letoni e cila luhet nesër në 'Air Albania'.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion