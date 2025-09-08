Igli Tare takon Edi Ramën në kryeministri? Dalin pamjet, drejtori i Milanit kalon pas godinës dhe...
Pas një vere të nxehtë dhe shumë produktive si Drejtori Sportiv i Milanit, Igli Tare ka gjetur kohë dhe ka vizituar Tiranën. Shqiptarja.com ka siguruar një foto të Tares në ambientet e pasme të kryeministrisë, në pritje për t'u futur në institucion.
Miqësia e 'Bjondit' me kryeministrin Edi Rama është e kahershme dhe të dy ndajnë pasionin për sportin. Edhe pse Tare është drejtues te Milani dhe Rama tifoz me Juventusin, kjo gjë nuk i ka ndarë palët, por përkundrazi janë në bisedime edhe për sportin.
Disa muaj më parë, kur Tare u emërua si Drejtori Sportiv i Milanit, ndër të parët që e uruan ishte Edi Rama. Tare nuk duket se ka qenë shumë i lumtur me kryeministrin Rama, me këtë të fundit që i dha "një dorë" Edon Zhegrovës për t'u transferuar te Juventusi, pasi u pajis me pasaportën shqiptare, që e bën evropian në Serie A.
Vizita e Tares në Tiranë lidhet edhe me sfidën Shqipëri - Letoni e cila luhet nesër në 'Air Albania'.