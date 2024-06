Gjeorgjia surprizon Portugalinë, kualifikohen të dyja në Euro 2024, Cekia mund Turqinë

Kombetarja e Gjeorgjise është një nga surprizat e mëdha të Europianit, pas fitores 2-0 përballë Portugalisë në Gelsenkirshen.

Ndeshja nisi mirë për gjeorgjianët, të cilët kaluan në avantazh me Kvaratskhelian që në minutën e 2’ të takimit.

Portugezët provuan me Ronaldon dhe Felix, por pa mundur dot ta gjenin golin e barazimit, me gjeorgjianët që dyfishuan shifrat në minutën e 57’ me Mikautadze falë një penalltie.

Gjeorgjia avancon për më tej, duke u kualifikuar si një nga katër vendet e treta më të mira, ndërsa Portugalia e kishte siguruar që pas takimit me Turqinë vendin e parë në Grupin F.

Nderkaq, Cekia me Turqie u ndane 1-2.

Çalhanoğlu shenoi ne minuten e 51 ndersa Cekia barazoi ne minuten e 66 me Soucek.

Goli i avantazhit, u shenua ne minuten e 90+4 me ane te Tosun.