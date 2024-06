Plagosën grekun në Selanik, arrestohen dy shqiptarët, njëri i arratisur nga Franca

Policia greke zbardhi një ngjarje të ndodhur në 5 nëntor 2023, kur në Halkidonia të Selanikut, u plagos me armë zjarri 26-vjeçari grek Dimitriou Sampri.

Pas hetimeve intensive, u arrit të identifikoheshin dy autorët e dyshuar. Ata janë Altin Ibrahimi 41 vjeç dhe Edmir Semanjaku 38 vjeç. Shkak i ngjarjes mësohet se kanë qenë mosmarrëveshjet mes Semanjakut dhe Samprit.

Gjatë marrjes në pyetje Ibrahimi ka deklaruar se ka goditur me armë në tokë dhe jo drejt 26 vjeçarit ndërsa Semanjaku ka pranuar vetëm praninë në vendin e ngjarjes.

Policia sekuestroi edhe një automjet BMW në pronësi të Altin Ibrahimit, e cila kishte shërbyer për t’u larguar nga vendi i ngjarjes.

Altin Ibrahimi rezulton me precedentë të rëndë penalë. Në mars të këtij viti ai u kap në Thermi të Selanikut me 1 kg 62 gram kokainë. Në momentin e arrestimit ai paraqiti një dokument të falsifikuar me identitetin Dyonisios Vlahos.

Gjatë kontrollit të banesës së tij u gjetën edhe 3 peshore, 5640 euro dhe dokumenta false ndërsa në mjet i’u sekuestruar 2 celularë.

Pas verifkimeve ai rezultoi se ishte në kërkim me urdhër arresti nga Prokuroria e Athinës për organizatë kriminale, falsifikim dhe dëshmi e rreme. Ai gjithashtu rezulton të jetë arratisur nga një burg në Francë në maj 2016 ku ishte arrestuar për trafik droge.

Ibrahimi rezulton me precedentë penalë në Greqi për organizatë kriminale, falsifikim, dëshmi e rreme, zhvatje, grabitje, vjedhjë të rëndë, zjarrvënie dhe armëmbajtje pa leje.

Edhe i arrestuari tjetër Edmir Semanjaku rezulton me precedentë penalë në Greqi.