Pushime në Maldive me 3-5 operacione tek Onkologjiku, protestë para Ministrisë së Shëndetësisë

Qytetarët e Tiranës u mblodhën të mërkurën në protestë pranë Ministrisë së Shëndetësisë, pas publikimit të skemës abuzive në Spitalin Onkologjik, ku disa mjekë u hetuan dhe u akuzuan nga Prokuroria e Tiranës për shpërdorim detyre dhe abuzim me pacientët shqiptarë me sëmundje terminale.

Pankartat qe mbajten ne duart protestuesit kishin te benin me detaje te dala nga dosja hetimore e prokurorise per abuzimin e mjekeve dhe infermiereve te Onkologjikut, qe diskutonin te benin parate e pushimeve ne Maldive me leket e 3 apo 5 operacioneve.

Dy mjeke, infermieri i spitalit dhe nje grup farmacistesh akuzohen se kane bashkepunuar duke i cuar pacientet tek klinika private e doktorit Edmond Gashi.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

E implikuar ne kete skeme, sipas prokurorise se Tiranes ka qene edhe zv.drejtoresha e QSUNT.