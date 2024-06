Elseid Hysaj shmang median në Rinas pas Europianit: Do iki me pushime...!

Pas përfundimit të aventurës së Euro 2024, ekipi kuqezi u rikthye në Tiranë.

Me të zbarkuar, gazetarët kanë nxituar të intervistojnë mbrojtësin Elseid Hysaj, por ky i fundit nuk ka preferuar diçka të tillë.

“Jo, se do ik, kam edhe unë pushime, nuk do rri këtu”,-dëgjohet të thotë anësori.

Hysaj është një nga më të kritikuarit, për paraqitjet e tij në kompeticionin më të rëndësishëm për shtete në Europë.

Hysaj eshte kritikuar shume per ndeshjen me Italine dhe Kroacine ne lidhje me pjesemarrjen e tij ne loje dhe "implikimin" ne gabimet e ekipit tone qe sollen gola ne porten tone.