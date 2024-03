Edon Zhegrova në modë. Sulmuesi i Kosovës po zhvillon një sezon pozitiv te Lille, çka ka bërë që vlera e tij të rritet. Nga 10 milionë euro, tashmë sipas transfermarkt, Zhegrova vlen 15 milionë euro. 24-vjeçari ka luajtur 25 ndeshje këtë edicion, ku ka realizuar 3 gola dhe ka dhuruar 5 asiste.

Futbollisti synon që të transferohet në një top-klub europian, ku do të mund të luftojë për tituj dhe objektiva të mëdha. Nëse ai vazhdon me përformanca të tilla, nuk do ishte ccudi nëse do e shikonim në një skuadër pretendente.

Edon Zhegrova mban veshur prej 3 vitesh fanellën e Lille, sakaq më përpara është aktivizuar në Belgjikë, në radhët e Genk.

Efekti i përformancave pozitive, rritet vlera e Edon Zhegrovës



