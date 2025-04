Dëmtimi, Messi humb ndeshjet e Argjentinës kundër Uruguajit dhe Brazilit

Ylli argjentinas, Lionel Messi, nuk do të jetë pjesë e Argjentinës në ndeshjet kualifikuese të Kupës së Botës 2026 kundër Uruguait dhe Brazilit, për shkak të një problemi muskular.

Tridhjetë e shtatë vjeçari ka shënuar një gol të bukur në fitoren 2-1 të Inter Miami ndaj Atlanta United në Major League Soccer (MLS) të dielën, por më pas nuk është ndier mirë

Për këtë arsye, trajneri Lionel Scaloni ka vendosur ta lërë jashtë listës zyrtare të ekipit kombëtar, ndërsa Messi do të qëndrojë në SHBA për t'u rikuperuar.

Argjentina kryeson renditjen e kualifikimeve të CONMEBOL me njëzet e pesë pikë pas dymbëdhjetë ndeshjeve dhe të premten do të përballet me Uruguain, që renditet në vendin e dytë.

Pas kësaj sfide, më 25 mars, Argjentina e pret Brazilin në një tjetër duel të rëndësishëm.