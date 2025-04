Botërori 2026, rivalët e Shqipërisë e nisin me tre pikë, Letonia mund Andorrën në Grupin K

Kualifikueset e Botërorit 2026 kanë nisur me pak gola në 6 ndeshje të luajtura.

Në Grupin K, aty ku bën pjesë Shqipëria, Letonia arriti të fitonte 0-1 me Andorrën, duke marrë vendin e dytë pas Anglisë, teksa Serbia ende nuk e ka luajtur ndeshjen e saj të parë.

Sfidat e tjera të këtij grupi do të luhen pas tre ditësh, me Shqipërinë që do të presë në “Arenën Kombëtare” Andorrën, ndërsa Anglia do të presë Letoninë.

Në grupet e tjera, Polonia mundi me vuajtje Lituaninë 1-0, Finlanda triumfoi 0-1 në transfertë me Maltën, Bosnja surprizoi Rumaninë në transfertë, ndërsa Qipro triumfoi 2-0 me San Marinon.

REZULTATET:

ANDORRA 0-1 LETONI