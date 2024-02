Zbuloni ushqimin e përditshëm që rrit dhjamin e barkut

Një nga armiqtë më të mëdhenj të peshës tuaj ideale mund të jetë një produkt që e konsumoni pothuajse çdo ditë: djathi. Edhe pse është një burim i shkëlqyeshëm i proteinave dhe kalciumit, djathi mund të jetë një pengesë serioze në rrugën tuaj drejt një barku më të sheshtë. Nga an tjetër djathi përmban shumë proteina të cilat janë të nevojshme për muskujt.

Pse Djathi Është Problem?

Djathi, pavarësisht popullaritetit të tij, është veçanërisht i pasur me kalori nga yndyrnat dhe jo nga proteinat. Për të qenë më specifik, rreth 28 gramë mozzarella përmban rreth 85 kalori, ku 60 kalori vijnë direkt nga yndyrnat dhe vetëm 23 kalori janë të lidhura me proteinat. Këto kalori nga yndyrnat mund të shtohen shpejt, duke e bërë edhe një sasi të vogël djathi një shtesë të konsiderueshme në marrjen ditore të kalorive.

Në anën tjetër, ushqimet e pasura me proteina ofrojnë shumë më pak kalori për një porcion shumë më të madh, duke ju ndihmuar të ndiheni të ngopur pa rrezikuar linjat tuaja. Është thelbësore të kuptojmë se shumica e njerëzve nuk e konsiderojnë djathin si burimin kryesor të proteinës në vaktet e tyre, por më shumë si një shtesë, duke e përdorur atë sikur të ishte një salcë ose një shtim shijeje në pjata. Ky zakon mund të çojë në shtimin në peshë pa e kuptuar.

Alternativat e Shëndetshme

Nëse jeni të lidhur emocionalisht me djathin, nuk është e nevojshme ta eliminoni plotësisht atë nga dieta juaj. Përkundrazi, konsideroni kalimin në versionet me pak yndyrë ose pa yndyrë. Kur yndyra hiqet nga djathi, kaloritë ulen ndërsa sasia e proteinës zakonisht rritet, e cila mund të ndihmojë në rritjen e ndjenjës së ngopjes. Më shumë proteinë do të thotë më pak uri dhe më pak gjasë për të ngrënë tepër. Për shembull, dy unca (rreth 56 gramë) mozzarella pa yndyrë përmbajnë 84 kalori dhe 18 gramë proteinë, ndërsa e njëjta sasi e djathit me plot yndyrë mund të përmbajë dyfishin e kalorive dhe dukshëm më pak proteinë.

Një zgjedhje tjetër e përshtatshme për humbjen e peshës është gjiza me pak yndyrë ose pa yndyrë. Një gjysmë kavanozi i gjizës përmban rreth 90 kalori dhe ofron 12 gramë proteinë, duke ju ndihmuar të ndiheni të ngopur pa rrezikun e yndyrnave të ngopura që bllokojnë arteriet.

Duke bërë zgjedhje të mençura kur bëhet fjalë për konsumin e djathit, ju mund të ndihmoni në parandalimin e shtimit të yndyrës së barkut dhe të promovoni një shëndet më të mirë në përgjithësi./AgroWeb