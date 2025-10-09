Kometa “3I/ATLAS” nga jashtë Sistemit Diellor "tremb" shkencëtarët, i afrohet Marsit! Sa rrezik ka për Tokën?!
Kometa “3I/ATLAS” është vetëm e treta e vëzhguar ndonjëherë jashtë Sistemit tonë Diellor, dhe shkencëtarët janë në gatishmëri të lartë.
Një objekt hapësinor “jo-natyral”, i përshkruar fillimisht si një “kërcënim i mundshëm armiqësor nga alienët”, aktualisht po shkon drejt Marsit dhe mund të zbulojë shumë më tepër sesa dinin shkencëtarët deri më tani.
Objekti u vu re për herë të parë nga astronomët më 1 korrik, kur ata panë një entitet të pazakontë që lëvizte me shpejtësi nëpër hapësirë me gati dyfishin e shpejtësisë së objekteve të zakonshme ndëryjore.
Edhe pse pati shumë mosmarrëveshje rreth natyrës së 3I/ATLAS për shkak të sjelljes së tij të pazakontë, më pas u konfirmua të ishte një kometë masive ndëryjore, dhe shkencëtarët e kanë monitoruar kursin e saj që atëherë.
Kohët e fundit, 3I/ATLAS u regjistrua nga dy anijet kozmike të Agjencisë Hapësinore Evropiane (ESA) që orbitojnë Marsin, ExoMars Trace Gas Orbiter dhe Mars Express, duke demonstruar se trupi qiellor tani i është afruar brenda 30 milionë kilometrave Planetit të Kuq.
Kamerat e satelitëve janë projektuar për të fotografuar sipërfaqen e ndritshme të Marsit, kështu që shkencëtarët nuk ishin të sigurt se çfarë rezultatesh do të merrnin, duke u përpjekur të vëzhgonin kometën shumë më afër.
Përgjigjet që presin shkencëtarët
Imazhet e marra e tregojnë 3I/ATLAS si një pikë të bardhë të turbullt, e përbërë nga një bërthamë shkëmbore e akullt dhe një “grimcë” gazi dhe pluhuri përreth, shpjegon ESA.
Colin Wilson, shkencëtari i programeve Mars Express dhe ExoMars të ESA -s, tha:
“Ndërsa satelitët tanë në orbitë vazhdojnë të japin kontribute mbresëlënëse në shkencën e Marsit, është gjithmonë emocionuese t’i shohësh ata të reagojnë ndaj situatave të papritura si kjo. Pres me padurim të shoh se çfarë do të zbulojnë të dhënat pas analizave të mëtejshme”.
Edhe pse ka ende më shumë pyetje sesa përgjigje rreth objektit që shumë fillimisht besuan se ishte një anije kozmike aliene, ekspertët së shpejti do të kenë pamjen më të afërt dhe më të qartë të 3I/ATLAS falë Orbitorit të Zbulimit të Marsit të NASA-s.
Informacion revolucionar
Kamera e satelitit për Eksperimentin e Imazheve me Rezolucion të Lartë (HiRISE) pritet të kapë imazhe me një rezolucion deri në 30 km për piksel, të afta të zbulojnë rrjedhën rreth kometës.
Kjo do të lejojë përcaktimin më të saktë të diametrit të kometës deri më tani, sipas Avi Loeb , kreu i Projektit Galileo dhe drejtor themelues i Iniciativës së Vrimës së Zezë të Universitetit të Harvardit.
“Ne mezi presim të dhënat e NASA-s”, shkroi Loeb.
Informacioni që do të dalë në dritë pritet të jetë inovativ, pasi 3I/ATLAS është vetëm kometa e tretë në histori që vjen nga jashtë Sistemit tonë Diellor – pas 1I/ʻOumuamua në 2017 dhe 2I/Borisov në 2019.
Këta “vizitorë të mirëpritur” mund të mbajnë informacione të rëndësishme në lidhje me formimin e botëve që ekzistojnë shumë përtej Tokës.