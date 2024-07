"Vendosni rregull", horoskopi për ditën e sotme, 5 korrik 2024

Dashi

Hëna do të jetë ende në opozitë deri në mbrëmje, por orët në vijim qielli do të fillojë të marrë një formë miqësore. Fillimisht Dielli, më pas Venusi dhe Mërkuri do ju japin mundësinë të rikuperoni nga çdo këndvështrim. Një marrëveshje do të duhet të rishikohet. Mbani afër personat besnikë!

Demi

Të kesh Merkurin në tranzit në shenjën tënde do të thotë të ulesh dhe të ribësh llogaritë me kujdes, të shohësh të ardhurat dhe shpenzimet, nëse është e nevojshme edhe me ndihmën e një eksperti. Për fat do të jeni në gjendje të gjeni stabilitet. Lajme në dashuri vijnë shumë shpejt. Jupiteri, në shenjën tuaj për pak kohë, ka eliminuar të gjithë njerëzit dhe situatat që nuk e meritonin më energjinë tuaj.

Binjakët

Ju po futeni në një fazë të re në jetë. Hyrja e Diellit në shenjën tuaj do t’ju japë forcë dhe optimizëm të ri. Shanset janë që tashmë keni një projekt në zhvillim e sipër. Do të jeni në gjendje të bëni propozime, të bëni kërkesa dhe të ndani me sukses idetë tuaja.

Gaforrja

Hëna në disonancë mund të shkaktojë disa momente të vogla dekurajimi. Mos e nxisni atë, por mendoni se si gjithçka ishte më e vështirë dhe se si gjërat tashmë janë përmirësuar. Do të rikthehet humori i mirë. Po bëheni gjithnjë e më të fortë dhe të sigurt.

Luani

Mund të mbështeteni në ndikimin dashamirës të një Hëne të favorshme e cila do t’ju lejojë të rikuperoni pak më shumë qetësinë shpirtërore. Sigurisht që për të përjetuar një përmirësim të vërtetë do të duhet të bëni pak durim, por shumë planetë do të aktivizohen sërish.

Virgjëresha

Për ju virgjëresha do të fillojë një periudhë shumë interesante e javës në të cilën do të mund të çoni përpara idetë, projektet e rëndësishme dhe të diskutoni me dikë për të sqaruar keqkuptimet. Dëshira për të rikuperuar dashurinë po rritet edhe tek beqarët.

Peshorja

Nesër Hëna do të jetë ende në shenjë deri në mbrëmje, Dielli do të aktivizohet sërish e më në fund do të filloni të ndiheni më mirë. Do të jeni në gjendje të ndaheni përfundimisht me të kaluarën dhe të filloni një kapitull të ri në jetën tuaj. Pak nga pak do të mbërrijnë zgjidhje për ato probleme që ju mundojnë prej kohësh. Në vend që të kërkoni hakmarrje, duhet të hiqni dorë nga ata që ju kanë lënduar ose zhgënjyer.

Akrepi

Mirëprisni Hënën në shenjë dhe gradualisht do të gjeni më shumë qetësi dhe vitalitet. Nëse keni përjetuar vështirësi, do të mund t’i kapërceni më lehtë. Për më tepër Venusi nuk do të jetë më përballë dhe dashuria do të bëhet sërish e rëndësishme në jetën tuaj. Tani e tutje do të favorizohen takimet dhe afrimet me njerëz të mirë.

Shigjetari

Duke filluar nga nesër do të jetë e nevojshme të filloni të vendosni rregull në jetën tuaj, të eliminoni komplikimet, hidhërimin dhe të vendosni se ku do të përqendroheni. Pas pak ditësh do të nisë një periudhë e cila do të karakterizohet nga disa kundërshtime të planetëve të cilat do të ngadalësojnë negociatat, projektet dhe do t’ju detyrojnë të bëni zgjedhje radikale.

Bricjapi

Hëna do të jetë ende në shesh deri në mbrëmje: përpiquni të shmangni stresin, përpiquni t’i jetoni këto orë me qetësi. Edhe nëse keni shumë angazhime dhe shqetësime, nuk duhet ta vendosni jetën tuaj emocionale në plan të dytë. Profesionalisht do merrni ca sinjale për ristrukturim.

Ujori

Një fazë më e mirë e jetës suaj do të nisë. Tensionet, pengesat dhe ngadalësimet me të cilat jeni përballur deri tani do të bëhen thjesht një kujtim i paqartë. Pak nga pak do të arrini të rikuperoni dhe të arrini diçka më shumë, të rimerrni kontrollin e projekteve dhe marrëdhënieve.

Peshqit

Hëna do ju dalë kundër dhe do të duhet të jeni shumë të kujdesshëm që të mos bini në grackën e provokimeve. Mos e fajësoni veten nëse ka pasur vonesa ose ngadalësime në projektet tuaja. Përpiquni të rifitoni më shumë besim te vetja dhe rrethohuni, nëse mundeni, me njerëz optimistë./bw