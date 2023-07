Tre shenjat e Horoskopit që do të dashurohen marrëzisht këtë korrik

Korriku pritet të jetë një muaj shumë romantik, me tre shenja të Horoskopit që kanë të gjithë elementët për të mbyllur muajin… çift dhe shumë të dashuruar!



Mundësitë? Shumë. Gjithçka që ata duhet të bëjnë është të mbajnë sytë hapur dhe të lënë forcat e planetëve të punojnë për ta.

Por, cilat janë tre shenjat e Horoskopit që pritet të gjejnë dashurinë në korrik?

Dashi

Jo se ia doli keq në qershor, por Dashi gjithnjë i zjarrtë pritet të vazhdojë të djegë zemrat në korrik. Këtë muaj, Dashi do të gjejë vazhdimisht njerëz të rinj për t’u dashuruar, të cilët do t’i emocionojnë dhe do t’i bëjnë të duan të jenë pjesë e jetës së tyre. Nëse Dashi më në fund vendos, korriku do të jetë muaji që do ta bëjë të mos jetë beqar dhe të… martohet!

Ujori

Në korrik, nëse Ujorët kalojnë skajin e qiellit, gjë që mund t’i ndajë papritur ose t’u sjellë një dashuri të re të papritur, atëherë ata janë sërish kandidatë për të hyrë në lojën e dashurisë me një njohje shumë interesante.

Opsionet këtë muaj janë më shumë se shumë, por vështirësia është të dallosh mundësinë e madhe nga marrëdhëniet kalimtare të verës…

Akrepi

Ju që i përkisni dekadës së dytë do të filloni të merrni përgjegjësinë pas 7/4, pasi Jupiteri do të kalojë në shtëpinë tuaj të 7-të të marrëdhënieve, duke ju sjellë fat dhe mundësi për një lidhje të re. E sigurt është se nuk do të mbeteni pa shoqëri apo që nuk do t’ju afrohen kandidatë të ndryshëm që janë të interesuar të kenë një vend në jetën tuaj. Tani, nëse vendosni të angazhoheni, partneri që do të gjeni do të ketë një rehati të paktën financiarisht dhe do t’ju sigurojë gjithçka që kërkoni.