S’ka më haxh gjatë verës! Arabia Saudite merr vendimin drastik!

Qendra Kombëtare për Meteorologjinë e Arabisë Saudite (NCM) ka konfirmuar se Haxhi 2025 do të shënojë herën e fundit kur pelegrinazhi vjetor bie gjatë sezonit të verës me temperatura, për të paktën 16 vitet e ardhshme. Zhvendosja vjen për shkak të kalendarit hënor islamik, i cili lëviz rreth 10 ditë më herët çdo vit. Si rezultat, Haxhi gradualisht do të kalojë në pranverë duke filluar nga viti 2026, dhe më pas në dimër deri në vitet 2030.

Ky ndryshim sjell lehtësim pas viteve të temperaturave ekstreme gjatë Haxhit. Në vitin 2024, Meka pati temperatura të larta deri në 51°C, duke çuar në mbi 2700 raste të goditjes nga nxehtësia në vetëm një ditë, me disa vdekje të raportuara.

Nga viti 2026 deri në vitin 2033, Haxhi do të bjerë gjatë muajve të pranverës. Më pas, nga viti 2034 deri në vitin 2041, do të zhvillohet në dimër. Pelegrinët nuk do të përballen më me kushtet e verës deri në vitin 2042, kur cikli do të përsëritet.

Duke ditur rreziqet që vijnë nga nxehtësia, autoritetet saudite kanë shtuar përpjekjet për të mbrojtur pelegrinët. Këto përfshijnë shtimin e zonave me hije, stacionet e ujit, njësitë e lëvizshme të ftohjes dhe fushatat e ndërgjegjësimit për sigurinë e nxehtësisë. Vetëm në vitin 2024 u krijuan 33 stacione të reja meteorologjike dhe radarët celularë u përdorën për të gjurmuar kushtet në kohë reale në zonat ku mblidhen pelegrinët.

Rreth 1.8 milionë njerëz pritet t'i bashkohen Haxhit në vitin 2025. Me këtë numër, zyrtarët sauditë po përgatiten për një pelegrinazh të fundit veror përpara se të fillojë ndërrimi më i freskët. Shpresa është që pelegrinazhet e ardhshme do të jenë jo vetëm më komode, por më të sigurta dhe më të qëndrueshme për të gjithë.