Shqiptari ndër studentët më të mirë të policisë së New York-ut

Shqiptari Laert Sallaku, shpallet ndër studentët më të mirë të policisë së New York-ut.

Laert Sallaku, 23-vjeç, nga Shqipëria është diplomuar si oficer i policisë në New York me mesataren 9.96, më të lartë ndër të gjithë studentët.

Sallaku ishte gjimnazist kur u largua nga Tirana në vitin 2017 ku u vendos në New York dhe nisi rrugëtimin e tij duke u diplomuar në SHBA.

I riu shqiptar u diplomua me mesataren më të lartë ku u nderua me çmim nga Kryetari i Bashkisë së New York-ut.

Mes 600 oficerëve të sapo diplomuar, Laert Sallaku, u rendit i pari, dhe në ceremoninë, ai tregoi rrugëtimin e tij, që nisi në shkollë të mesme.