Shkoi në Turqi për të zvogëluar gjoksin, 33-vjeçarja tregon tmerrin: Ishte thertore...

Një 33-vjeçare nga Anglia, Stephanie Briggs zgjodhi Turqinë për të bërë një ndërhyrje në gjoksin e saj.

Ajo udhëtoi nga Mbretëria e Bashkuar në Turqi për të zvogëluar gjoksin, pasi pa çmime më të arsyetueshme. Ndërhyrja që ajo duhet t’i nënshtrohej kushtonte rreth 1,950 £ dhe kështu rezervoi menjëherë, pa e ditur se kjo eksperiencë do i kthehej në një makth.

Katër javë më vonë, qepjet e saj filluan të rrjedhin ‘qelb jeshil’ dhe dy vrima ishin krijuar në gjoksin e saj.

Tani, ajo po ndan përvojën e saj të tmerrshme për të rritur ndërgjegjësimin pasi trupi dhe jeta e saj u shkatërrua.

“Ishte si një thertore. Kur filluan të më rrjedhin gjinjtë, isha aq i shqetësuar dhe kjo vazhdoi për katër javë me një dhimbje kaq të madhe. Më dhanë antibiotikë për të pastruar infeksionin, por kjo nuk funksionoi dhe gunga e gjelbër vetëm u përkeqësua.

Më duhej të ndërroja reçipetat tri herë në ditë dhe do të më duhej t’i zhvishja ngadalë pasi më ngjiteshin me plagët. Dhimbja ishte e tmerrshme dhe më pas zbulova dy vrima poshtë gjoksit të mi, të cilat më tmerruan pasi ato po rriteshin gjithnjë e më shumë”, tregon 33-vjeçarja.

Pasi mbërriti për herë të parë në spital, doktorët i thanë se operacioni i saj nuk kishte shkuar ashtu siç ishte reklamuar.

“Kur më futën në sallë, pashë njerëz me barkun e tyre të prerë dhe kirurgët duke qëndruar mbi ta, ishte e tmerrshme. Mendova se do të vdisja atje. Qëndrova për shtatë orë në operacion dhe u zgjova në agoni të madhe. Ndërsa gjokset e mia ishin më të vogla, ata ndjeheshin si gurë të rëndë dhe u mbusha me keqardhje të menjëhershme” shprehet Stephanie.

Tashmë ajo ka mbetur me plagë të përhershme dhe një trup që urren më shumë se më parë. Ajo shpreson të ndajë historinë e saj për të rritur ndërgjegjësimin dhe për të paralajmëruar njerëzit që mos kërkojnë për ndërhyrje që kushtojnë lirë, pasi mund t’i shkatërrohet jeta.

“Mendoj se gjoksi im tani është i neveritshëm dhe e urrej shumë. Më duheshin edhe dy kurse të tjera antibiotikësh për të pastruar infeksionin dhe tani, fatmirësisht, vrimat janë mbyllur. Unë me të vërtetë nuk jam i kënaqur me gjoksin tim, njëra thithka është më e lartë se tjetra dhe unë jam ende i mpirë poshtë.

Nëse do të mund t’i bëja të gjitha përsëri, nuk do të kthehesha kurrë në Turqi. Do të kisha pritur dhe do të kisha kursyer për një klinikë me reputacion në Mretërinë e Bashkuar. Mos shkoni për opsionin më të lirë ose do të përfundoni si unë”, përfundoi ajo./tch