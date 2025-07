Sa herë në ditë duhet të bëjmë dush gjatë verës? Ja çfarë thonë dermatologët

Në stinën e verës, kur temperaturat janë të larta dhe djersa është pjesë e përditshmërisë, shumë njerëz i drejtohen dushit disa herë në ditë. Por a është kjo një zgjedhje e shëndetshme për lëkurën?



Sipas dermatologëve, dushi i shpeshtë nuk është gjithmonë i domosdoshëm dhe mund të ketë pasoja. Lëkura ka një shtresë natyrale mbrojtëse me vajra dhe baktere të dobishme, që ruajnë lagështinë dhe pengojnë acarimin. Dushi i shpeshtë, sidomos me ujë të nxehtë ose me produkte agresive, mund ta dëmtojë këtë shtresë, duke e bërë lëkurën të thatë dhe më të ndjeshme.



Kur dhe pse duhet të lahemi më shpesh?

Gjatë verës, nevojat ndryshojnë sipas:

• Klimës – në vende me lagështi të lartë, trupi djersit më shumë dhe grumbullon ndotje.

• Aktivitetit fizik – pas sportit apo një dite aktive, dushi është i domosdoshëm.

• Tipit të lëkurës – lëkura e ndjeshme nuk e toleron larjen e shpeshtë si ajo mikse apo e yndyrshme.



Rekomandimi i ekspertëve: dy dushë në ditë, por me masë

Një në mëngjes për freski dhe një në mbrëmje për të hequr djersën dhe pluhurin e ditës. Idealja është që dushi të zgjasë jo më shumë se 10 minuta dhe uji të jetë i vakët. Kjo ndihmon në ruajtjen e lagështisë natyrale të lëkurës dhe përmirëson qarkullimin e gjakut.



Kujdes shtesë për lëkurën:

• Thajeni lëkurën butë me peshqir, pa fërkuar.

• Mos përdorni sapunë ose produkte shumë agresive.

• Shmangni dushin me ujë të nxehtë.



Përfundimisht, edhe pse tundimi për t’u larë disa herë në ditë është i fortë, sidomos në ditët përvëluese, është më mirë të ruani një ekuilibër që mbron lëkurën dhe e mban të shëndetshme.