Shitën 832 kg kokainë në Britani, Encrochat fundos grupin kriminal shqiptar/ EMRAT

Një hetim i përbashkët i Metropolitane dhe Agjencisë Kombëtare të Krimit (NCA) ka çuar në burgosjen e një grupi krimi të organizuar për rolin e tyre në furnizimin me kokainë në të gjithë kryeqytetin dhe Mbretërinë e Bashkuar. Përpjekjet e tyre nënkuptojnë përpjekjet e oficerëve për të goditur furnizimin me drogë dhe sjelljen dhe dhunën antisociale që lidhet me të, e cila shkakton mjerim për londinezët dhe ata përtej.

Hetimi zbuloi se Redon Bushi, 32 vjeç, (27.04.1993), nga Cherry Crescent, Brentford, vepronte në rolin udhëheqës të kësaj ndërmarrjeje për një numër vitesh, me importues dhe korrierë të shumtë që punonin me të.

Ai u deklarua fajtor në Gjykatën e Kurorës Kingston-upon-Thames të hënën, më 10 korrik 2024 për

– dy akuza për konspiracion për të furnizuar drogë të Klasit A,

– komplot për të transferuar pronë kriminale,

– posedim prone kriminale.

Ai u dënua me një total prej 24 vitesh e 10 muajsh burgim të mërkurën, më 9 korrik, në Gjykatën e Kurorës në Kingston-upon-Thames.

Shërbimet e mesazheve të koduara EncroChat dhe Signal zbuluan se Bushi kishte komplotuar për të furnizuar një minimum prej 832 kg kokainë, me një vlerë rruge deri në 81,640,000 £, në të gjithë Londrën dhe të gjithë Mbretërinë e Bashkuar. Pasi u zbuluan mesazhet e Encrochat, pasoi një operacion i synuar dhe detektivët e Metropolit filluan punën për të çmontuar operacionin e paligjshëm të trafikimit të drogës.

Hetimi

Detektivët e Metropolit zbuluan se Bushi po përdorte Encrochat nën emrin e përdoruesit ‘Sealvermouth’ pasi platforma u thye nga forcat ndërkombëtare të rendit, të mbështetura nga NCA.

Hetimi i tyre tregoi se Bushi mori masa paraprake për të mbrojtur rrjetin e tij më të gjerë kriminal. Korrierëve të tij do t’u jepeshin vetëm kodet postare, oraret dhe një përshkrim i lirshëm i individit të cilit do t’i jepnin.

Megjithatë, përpjekjet e tij u penguan nga këmbëngulja e oficerëve të Metropolit, të cilët arritën të zbulonin linjat e komunikimit të grupit. Ata shqyrtuan me kujdes çdo pajisje dhe bisedë që lidhej me grupin. Ata gjithashtu kontrolluan kamerat e sigurisë për orë të tëra dhe arritën të bashkonin pjesët e brendshme të operacionit kriminal.

Duke përdorur këtë material, oficerët ndaluan një nga automjetet që i përkisnin korrierëve të Bushit, Ahmad Jabarkhill, në qershor 2020 dhe gjetën gati 700,000 paund tek ai.

Oficerët e Metropolit dhe NCA përdorën gjithashtu taktika të fshehta dhe inteligjencë për të identifikuar tre korrierë të tjerë të Bushit – Arline Sida, Luke Ferguson dhe Kelvin Hoxha, duke mbledhur prova për të treguar shkallën e ndërmarrjes.

Përveç bisedave, të cilat u gjetën midis grupit, u gjetën edhe karta identiteti të rreme, si dhe një furgon me një fshehje të sofistikuar. Kishte gjithashtu një kamera të vendosur në vendin ku ruhej droga në mënyrë që të mund të monitorohej nga distanca.

Duke vepruar mbi këtë informacion, Sida dhe Hoxha u arrestuan të dy në Brentford në gusht 2023. Në adresë u kryen kontrolle dhe atyre iu gjetën gjashtë kilogramë kokainë.

Luke Ferguson, një tjetër anëtar i sipërmarrjes kriminale, u arrestua më pas në një “shtëpi të sigurt” në Brentford dhe iu gjetën 72 kg kokainë, me një vlerë të vlerësuar në rrugë prej 6.24 milionë paundësh.

Policia dhe NCA nisën një kërkim për Bushin pasi ekipi i tij u arrestua. Ai qëndroi në një sërë hotelesh për t’iu shmangur oficerëve, bleu një telefon të ri, rroba dhe kishte më shumë se 3,000 paund në para të gatshme. Ndërsa kërkimi ishte në vazhdim, Bushi i udhëzoi të tjerët të kontrollonin kamerat në adresa të ndryshme për të identifikuar çdo prani ose mbikëqyrje policore.

Detektivi Konstabli David Leitner, i cili drejtoi hetimin në emër të Metropolitane, tha: “Ky rast tregon paepurësinë tonë në ndjekjen e krimit të organizuar, duke shfrytëzuar në maksimum mundësinë e paprecedentë që Encrochat përfaqëson. Bushi besonte qartë se këto platforma mesazhesh e mbronin atë nga forcat e rendit, por ato shërbyen vetëm për të na dhënë provat për ta dënuar atë dhe bashkëpunëtorët e tij. Kjo tregon angazhimin e Metropolitane për të luftuar shkelësit që janë të rëndësishëm në furnizimin e drogës në rrugët e Londrës.”

Ndërmarrja më e gjerë kriminale

Ahmad Jabarkhill, 32 vjeç, (01.01.1993) u deklarua fajtor për posedim të pronës kriminale në Gjykatën e Kurorës Isleworth të mërkurën, më 22 korrik 2020 dhe u dënua në të njëjtën datë me dy vjet e tre muaj burgim.

Arline Sida, 23 vjeç (16.02.2002), nga London Road West, Amersham, u deklarua fajtore për komplot për furnizim me drogë të Klasit A të mërkurën, më 17 janar 2024 në Gjykatën e Kurorës në Kingston-upon-Thames dhe u dënua me 12 vjet e 9 muaj burgim të mërkurën, më 9 korrik në Gjykatën e Kurorës në Kingston-upon-Thames.

Kelvin Hoxha, 23 vjeç, (15.04.2002), nga Field Lane, Brentford, u deklarua fajtore për komplot për furnizim me drogë të Klasit A dhe për drejtim mjeti nën skualifikim të shtunën, më 26 tetor 2024 në Gjykatën e Kurorës në Kingston-upon-Thames dhe u dënua me 11 vjet e 8 muaj burgim të mërkurën, më 9 korrik në Gjykatën e Kurorës në Kingston-upon-Thames.

Luke Ferguson, 32 vjeç (14.04.1993), nga Becklow Road, Shepherd’s Bush, u deklarua fajtor për konspiracion për të furnizuar drogë të Klasit A të enjten, më 21 nëntor 2024 në Gjykatën e Kurorës në Kingston-upon-Thames dhe u dënua me 14 vjet e 5 muaj burgim të mërkurën, më 9 korrik në Gjykatën e Kurorës në Kingston-upon-Thames./MetropolitanPolice