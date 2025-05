Pse emri i Papës së ardhshëm mund të tregojë se çfarë e pret Kishën Katolike!

Edhe para se Papa i ardhshëm t’u flasë besimtarëve për herë të parë, emri i tij i zgjedhur mund të japë një të dhënë për drejtimin e papatit të tij. Kur Jorge Mario Bergoglio zgjodhi emrin Françesku në vitin 2013, ai u bashkua me Françeskun e Asizit, një shenjtor i shekullit të 13-të i njohur për përulësinë e tij. Në frymën e këtij emri, papati i tij u shënua nga një shqetësim për të margjinalizuarit.

“Edhe tani, ndërsa presim Papën e ri, emri me të cilin ai do të prezantohet do të na ndihmojë të kuptojmë horizontin drejt të cilit ai dëshiron të ecë përpara”, tha Reverendi Roberto Regoli, një historian në Universitetin Papnor Gregorian të Romës.

Emri papnor i udhëheqësit të ri të Kishës Katolike do të zbulohet menjëherë pasi ai të zgjidhet nga kolegët e tij kardinalë në konklav, procesi i votimit i cili fillon të mërkurën.

«Në skutat më të thella të mendjes së tyre, kur fillojnë konklavin, të gjithë do të hyjnë atje me një emër në kokë», tha Natalia Imperatori-Lee, kryetare e studimeve fetare në Universitetin e Manhattanit.

Edhe pse tani është zakon të zgjidhet një emër papnor, kjo nuk ka qenë gjithmonë kështu. Në vitet e para të Kishës Katolike, papët i ruanin emrat e tyre të lindjes. Përjashtimi i parë erdhi në shekullin e 6-të, kur Merkuri zgjodhi të quhej Gjon II, duke hequr dorë nga emri i tij origjinal, i cili rrjedh nga ai i perëndisë romake Merkur. Praktika e adoptimit të një emri të ri nuk u normalizua deri në shekullin e 11-të, kur një sërë papësh gjermanë zgjodhën emrat e peshkopëve të hershëm të kishës, nga "një dëshirë për të treguar vazhdimësi", sipas Regoli-t.

Për shumë shekuj, papët e rinj zakonisht përdornin emrin e papës që i kishte ngritur në rangun e kardinalit. Emri më i njohur është Gjon, i cili është zgjedhur nga 23 papë. Benedikti dhe Gregori janë zgjedhur secili nga 16 herë.

Çfarë fshihet në një emër?

Nëse një kardinal konservator do të ngrihej në papë, ai mund të zgjidhte një emër që nënkupton një qasje më tradicionale.

«Nëse kemi një Benedikt, atëherë do të dimë se kardinalët zgjodhën ta shihnin Françeskun si një anomali», tha Imperatori-Lee.

Një tjetër emër që një papë konservator mund të favorizonte është Piu, i cili ishte më i zgjedhuri në shekullin e 20-të. Megjithatë, kjo mendohet të jetë e pamundur, duke pasur parasysh se papa i fundit me atë emër, Piu XII, akuzohet se ka mbyllur sytë ndaj Holokaustit.

Nëse Papa i ardhshëm dëshiron ta drejtojë kishën në një drejtim të ngjashëm me paraardhësin e tij, ai mund ta quajë veten Papa Françesku II - ose Gjoni XXIV, të cilin vetë Papa Françesku e quajti me shaka se do të ishte emri i pasardhësit të tij, duke iu referuar papës progresiv që mbante të njëjtin emër për herë të fundit.

Kreu i ri i Kishës Katolike mund të zgjedhë gjithashtu, siç bëri Papa Françesku, një emër që nuk është përdorur kurrë më parë.

“Kjo do të hapte një sezon të ri dhe mund të nënkuptojë që programi i tij nuk është në përputhje me asnjë nga paraardhësit e tij, kështu që është një program edhe më i personalizuar”, tha Regoli.

Imperatori-Lee sugjeroi që një papë që kërkon të vazhdojë trashëgiminë e Papa Françeskut mund ta quante veten Ignatius, sipas emrit të themeluesit të Jezuitëve, urdhrit fetar të cilit i përkiste i ndjeri Papa.

«Do të ishte interesante», tha ajo. «Nuk kemi pasur kurrë një të tillë»./ Euronews.