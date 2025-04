"Po kaloni një moment delikat", horoskopi për ditën e sotme, 28 mars 2025, çfarë parashikojnë yjet

Dashi

Keni kohë që prisni të merreni me veten. Çlirohuni! Shikoni pranë jush persona që ju rrinë afër dhe ju falin dashuri. Romanca është në favorin tuaj dhe çdo dyshim duhet të harrohet pasi e keni dëmtuar veten pa shkak. Harxhoni para aty ku duhet dhe përqëndrohuni te projektet emergjente. Venusi jua trazon shpesh intuitën me kolegët duke ngatërruar ndjenjat me postin. Pika e dobët mundesa e sigurisë dhe çelësi i suksesit; ekuilibri.

Demi

Pas gjithë asaj periudhe dinamike tani duhet të bëni një rigjenerim të pamjes dhe jetës suaj. Në lidhje me ndjenjat mos u kurseni nëse duhet t’i shprehni ato që keni në zemër dikujt. Financat po ju krijojnë një gjendje të vështirë ekonomike, por jo pa zgjidhje. Një lidhje e vjetër do ju kthehet në kohë për të kujtuar se jo gjithmonë na jepen mundësi të arta në jetë. Jepini secilit atë që meriton dhe vazhdoni me qetësi. Pika e dobët është mungesa e dëshirës për punë dhe çelësi I suksesit; talenti.

Binjakët

Fati ju ndihmon këtë periudhë të arrini gjithë ambiciet tuaja. Në fushën e artit do merrni kënaqësi të mëdha, por duhet të dini t’I përdorni në favorin tuaj. Udhëtimi është pak I lodhshëm për ju, por ka disa impenjime të domosdoshme që do ju shërbejnë në të ardhmen. Reflekset tuaja do ju mbrojnë nga ndonjë incident i vogël. Pika e dobët është humori pa kripë dhe çelësi i suksesit; ëmbëlsia.

Gaforrja

Ndrojtja juaj do i tërheqë mendjen dikujt që mund t’ju ndihmojë të çlironi energjinë pozitive dhe të arrini të njihni më mirë veten. Shkoni përtej limiteve hipotetike që i keni vënë vetes. Bëhuni pjesë e grupeve artistike për të kapur frekuenca të larta emocionale dhe të mund të kapërceni në një stad tjetër të impenjimeve shpirtërore. Në dashuri jeni bërë pak melankolikë duke u bërë shpesh të pakuptueshëm edhe për partnerin. Pika e dobët është orientimi profesional dhe çelësi i suksesit; qetësia.

Luani

Eksplorimi i një fushe të re për ju është kthyer në një fokus vëmendjeje objektive. I gjithë ky përkushtim mund të rezultojë edhe një flluskë sapuni, por ju duhet të ruani durimin deri në fund. Nga ana sentimentale jeni duke jetuar një raport gati të papërcaktuar mes pëlqimit e dashurisë për një person që nuk ju jep shumë vëmendje. Interesi juaj personal është egoist, ndaj hiqni dorë nga ato që nuk ju takojnë. Pika e dobët janë interesat nën hije dhe çelësi i suksesit; financat.

Virgjëresha

Një fabul e thurur bukur nga ju tani ka ardhur koha t’I vini titullin e ta shijoni familjarisht. Gjithë harmonia mes njëri-tjetrit është oazi më I ëmbël kur jashtë derës tuaj zhurmon një jetë kaotike. Mbyllni gjithë hapësirat e mos lejoni që dikush të trazojë të paktën anën financiare. Impenjimet jashtë profesionit janë shpenzime që shpesh ju tundojnmë. Bëhuni realistë e ndiqni planet tuaja. Pika e dobët është ndonjë harresë e vogël dhe çelësi I suksesit; abuzimi me kohën.

Peshorja

Planet tuaja për një nismë të re në planin financiar janë në rrugë të mbarë. Ndiqni intuitën e mos afroni rreth vetes përsona pa vullnet. Skepticizmi duhet larguar përgjithmonë. Partneri ju ka dhënë mirëkuptim, ndaj shikoni qartë raportin pa lënë pasdore ndjenjat. Pjesa më e madhe tortës nuk I takon gjithmonë atij që e pret, ndaj ruani protagonizmin! Pika e dobët është teprimi me narcizizmin dhe çelësi I suksesit; sharmi juaj.

Akrepi

Akrepë zemërmirë, ndaluni pak e shikoni sa shpejt keni vrapuar. Mundi juaj meriton të shpërblehet ndaj rezervoni për veten arritjet më të mira. Financat ju kanë përkëdhelur, por investimet në kohë nuk duhet të mungojnë. Mbani përgjegjësi ndaj më të moshurave dhe silluni si të rritur me fëmijët! Shtëpia juaj është në një gjendje kalimtare derisa të vendosni çfarë do bëni me pasuritë. Pika e dobët është mungesa e planeve konkrete dhe çelësi I suksesit; aftësia për të jetuar bukur çdo çast.

Shigjetari

Po kaloni një moment delikat, hiqni dorë nga çdo pyetje skeptike dhe ecni përpara! Planetet do ju ndriçojnë rrugën e ju do jeni të preferuarit e kozmosit. Shpërndani mirësi e mos u stepni nëse nuk jua kthejnë mbrapsht. Melodia e trishtuar e një këngë të vjetër po ju largohet duke u lënë vend ngjarjeve të reja e të bukura. Pika dobët është harresa e vetes dhe çelësi I suksesit; oreksi i mirë.

Bricjapi

Zgjedhjet tuaja në jetë kanë anuar nga zemra më shumë se arsyeja. Shikoni me kujdes ato që mund t’ju kthehen në fitime. Venusi i bukur është tani pranë Diellit, kështu që ka shumë gjasa të gjeni disa artikuj të mahnitshëm për ta bërë shtëpinë tuaj vërtet të bukur. Pika e dobët është e kaluara dhe çelësi I suksesit; butësia.

Ujori

Ju keni treguar se dini t’I zgjidhni fjalët bukur për të mos lënduar të tjerët. Këtë aftësi duhet t’ua transmetoni edhe të tjerëve. Jeni kthyer në një person ku rrëfehen të gjithë miqtë. Besimin e fituar mund ta shfrytëzoni për të bërë gjëra të vlefshme. Pika e dobët është mania për të fituar shumë dhe çelësi I suksesit; familja.

Peshqit

Në dashuri, nëse ke pasur probleme të shkaktuara nga faktorë të jashtëm, tani është momenti për të rigjetur intimitetin dhe për të forcuar lidhjen. Sot është dita ideale për të vepruar me vendosmëri dhe për të bërë hapa përpara drejt qëllimeve të tua. Qielli sot është më i favorshëm për ty. Hëna ndikon pozitivisht, duke të dhënë një ndjesi stabiliteti dhe qartësie. Venusi nuk është më në kundërshtim, gjë që sjell një periudhë më të mirë për veprim konkret dhe vendime të qarta, si në dashuri, ashtu edhe në punë. Pika e dobët është angazhimi i tepërt në punë dhe çelësi i suksesit; rrethi miqësor.