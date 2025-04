Pastron enët e gjakut dhe redukton rrezikun e sulmit në zemër

Arrat janë ndër ushqimet më të mira për shëndetin e zemrës, kanë konfirmuar studimet nga Suedia dhe Norvegjia.

Ato janë konsideruar prej kohësh si ushqime të shëndetshme, por hulumtimet e reja po konfirmojnë se sa të mira janë në të vërtetë për shëndetin e zemrës.



Falë përmbajtjes së lartë të fibrave, proteinave dhe vitaminave, konsumimi i rregullt mund të kontribuojë ndjeshëm në uljen e rrezikut të sulmeve në zemër dhe goditjeve në tru.

Vetëm një grusht në ditë sjell përfitime të mëdha

Rekomandohet të konsumoni rreth 30 gramë në ditë (rreth një grusht) arra. Kjo sasi, sipas një studimi të kryer në pothuajse dy milionë njerëz, mund të ulë nivelin e kolesterolit dhe rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare.

Në një analizë të madhe të kryer nga Universiteti i Oslos dhe Instituti Karolinska në Stokholm, janë analizuar rreth 60 studime të ndryshme me gjithsej 1.9 milionë të anketuar. Qëllimi i studimit ishte të shqyrtonte lidhjen midis marrjes së arrave dhe rrezikut të sëmundjeve të zemrës, goditjes në tru dhe diabetit të tipit 2. Një nga autorët e studimit, Eric Arnesen, deklaroi: “Nëse hani një grusht arra çdo ditë, që është rreth 30 gramë, rreziku i sëmundjeve kardiovaskulare do të ulet me 20 deri në 25%.”



Ulja e rrezikut të sulmit në zemër dhe vdekjes

Rezultatet treguan se njerëzit që konsumojnë rreth 30 gram arra në ditë kanë:

* 19% më pak rrezik për sëmundje kardiovaskulare

* 23% më pak rrezik për vdekje të shkaktuar nga këto sëmundje

* 18% më pak gjasa për të vuajtur nga sëmundjet e zemrës

* 25% më pak rrezik për të vdekur nga sëmundjet e zemrës