Pas udhëtimit të tyre të parë gjysma e çifteve ndahen, arsyet do t’ju habisin

Udhëtimi juaj i parë mund të jetë thjesht i fundit. Ndërsa shumë çifte ëndërrojnë për një takim romantik, udhëtimi i parë së bashku është testi i fundit i marrëdhënies, dhe shumë shpesh bëhet një fatkeqësi takimesh.

Gjysma e çifteve ndahen në mënyrë’tronditëse’ pas udhëtimit së tyre të parë të përbashkët, sipas një raporti të fundit nga Dating.com.

“Udhëtimi i parë i një çifti së bashku është një moment i madhrëndësishëm në marrëdhënie, qoftë në gjashtë muajt e parë të takimit apo në muajin e mjaltit”, tha në një deklaratë Maria Sullivan, eksperte e takimeve të Dating.com.

Të kalosh disa orë me dikë nuk është njësoj si të kalosh disa ditë me të, madje edhe të kalosh fundjavë së bashku nuk është njësoj si të kalosh disa javë së bashku.”

Pavarësisht se sa kohë jeni duke u takuar ose sa shpesh jeni bashkë, ka më shumë gjasa të zbuloni diçka të re në lidhje me zakonet e partnerit tuaj. Dhe, për fat të keq, shumë nuk e duan atë që mësojnë.

Për shembull, 31% e çifteve i kanë dhënë fund marrëdhënieve të tyre pasi partneri është zgjuar vazhdimisht shumë herët gjatë një udhëtimi. Rreth 38% e njerëzve pranuan se vendosën të ndaheshin pasi partneri i tyre vazhdimisht i vononte për rezervime darke.

Ndarja e një banjoje me të dashurin shpesh çon në ankth, por arsyet e vërteta pse ajo kundërmon nuk janë ato që do të mendonit. Pothuajse 40% e të anketuarve thanë se duke parë partnerin e tyre duke lënë pastë dhëmbësh të lyer në lavaman dhe duke harruar të zëvendësojë letrën higjienike gjatë pushimeve, mund t’i largojë romancën.

Megjithatë, udhëtimi me një partner nuk ju jep vetëm njohuri se si ju trajtojnë ata. Mund të ekspozojë gjithashtu se si i trajtojnë të tjerët në mes të stresit. Duke parë partnerin e tyre duke u përplasur me një stjuardesë, guidë turistike ose kamerier ka bërë që 31% e të anketuarve të ndërpresin një marrëdhënie.

Disa njerëz zbuluan gjithashtu se zakonet si lënia e ushqimit jashtë, veshja e rrobave “jashtë” në shtrat dhe aftësitë e këqija të paketimit i kanë shtyrë ata të largohen nga partneri pas një udhëtimi, por 44% e njerëzve thanë se kishin zbulime të mëdha në lidhje me pajtueshmërinë e tyre si çift.

“Pas kthimit tuaj, është e mundur që ju të vendosni të ndaheni,” tha Sullivan. “Por është gjithashtu e mundur që ju jeni ende çift dhe e doni njëri-tjetrin edhe më shumë se më parë”