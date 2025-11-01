Autizmi: Pse disa njerëz në Spektër nuk mund të flasin – Si komunikojnë ata
Edhe nëse gjuha është një pengesë, ka mënyra që njerëzit në spektër të komunikojnë – Një profesor shpjegon
Rreth një e treta e njerëzve në spektër, si të rritur ashtu edhe fëmijë, nuk janë në gjendje të shprehin dëshirat e tyre përmes gjuhës. Termi “joverbal” është një mënyrë për t’i përshkruar ato, por nuk është i saktë. Shumë njerëz që nuk mund të komunikojnë në mënyrë adekuate ende prodhojnë tinguj që ata që janë afër tyre mund t’i interpretojnë. Të tjerë përdorin një numër të vogël fjalësh ose frazash.
Përveç kësaj, ekziston termi “mutizëm selektiv”, pamundësia për të folur në situata të caktuara, por nuk kufizohet vetëm në neurodiversitet. Megjithatë, fjala “selektiv” mund të jetë mashtruese. Kjo nuk do të thotë që dikush zgjedh të mos flasë. Për shumë njerëz autikë, të folurit mund të jetë i pamundur, jashtëzakonisht i vështirë ose edhe shterues. I ashtuquajturi “mutizëm selektiv” gjithashtu nuk kufizohet vetëm në fëmijëri.
Për këtë arsye, ekspertët dhe njerëzit e prekur nga kjo gjendje po përdorin gjithnjë e më shumë termin “gjysmë-folës”. Ky term mbulon një gamë të gjerë njerëzish: nga ata që mund të thonë disa fjalë ndonjëherë, deri te ata që mund të flasin rrjedhshëm shumicën e kohës, por jo gjithmonë.
Aimee Grant, Profesoreshe e Asociuar e Shëndetit Publik, Bashkëpunëtore e Wellcome Trust në Universitetin Swansea, analizon në artikullin e saj në The Conversation mënyrat se si komunikojnë njerëzit në spektrin e sëmundjes dhe rëndësinë e saj.
Siç pohon ai, aftësia për të komunikuar konsiderohet jetësore, jo vetëm sepse i lejon një personi të shprehë nevojat e tij. Kur nevojat e dikujt nuk plotësohen, kjo shoqërohet me shqetësim të fortë psikologjik. Tek njerëzit autikë, kjo mund të çojë në shpërthime, ndërsa në planin afatgjatë mund të shkaktojë lodhje, e cila shoqërohet me humbje të aftësive.
Si mund të komunikojnë ata – Format alternative të komunikimit
Kur të folurit është i pamundur ose shumë lodhës, një sërë mjetesh augmentative dhe alternative të komunikimit mund të ndihmojnë. Gjuhët e shenjave, duke përfshirë sisteme më të thjeshtuara si Makaton, mund të përdoren. Megjithatë, për shkak se ato mbështeten në praninë e një bashkëbiseduesi që e njeh gjuhën specifike, ato mund të mos jenë efektive në disa raste.
Metodat e bazuara në letër, siç është sistemi i “shkëmbimit të fotografive”, përdorin karta për të përfaqësuar koncepte ose objekte, për shembull, fjalën “ushqim” ose një objekt specifik, siç është “banane”. Por ky sistem mund të jetë frustrues: imagjinoni sikur duhet të kërkoni nëpër një pirg kartash për të gjetur fjalën e duhur para se të flisni, ndërsa e dini se dikush tjetër i ka zgjedhur ato fjalë për ju.
Revolucioni në komunikim
Peizazhi ka ndryshuar në mënyrë dramatike me ardhjen e tabletave dhe telefonave inteligjentë, duke revolucionarizuar format augmentative dhe alternative të komunikimit. Aplikacionet përkatëse i lejojnë përdoruesit të shtypë butona që korrespondojnë me fjalë ose të shkruajë mesazhe, të cilat pajisja më pas i lexon me zë të lartë.
Megjithatë, për disa njerëz në spektër, asnjëra nga këto strategji nuk është vërtet e arritshme. Ata mund të kenë nevojë për një asistent komunikimi për të punuar me ta duke përdorur një tabelë shkronjash, nga e cila formohen fjalët. Ndërsa disa kritikë argumentojnë se asistentët mund t’i shqiptojnë gabim fjalët, hulumtimet e ndjekjes së syve tregojnë se ky nuk është rasti.
Disa keqkuptime
Hulumtimet tregojnë se metodat alternative të komunikimit u sjellin dobi adoleshentëve dhe të rriturve në spektër. Megjithatë, shumica e individëve autikë që kanë vështirësi të flasin ende nuk kanë qasje në mjete efektive komunikimi. Kjo ka të ngjarë të jetë pjesërisht për shkak të mungesës së terapistëve të të folurit dhe gjuhës që mund të mbështesin prindërit dhe kujdestarët për të lehtësuar komunikimin.
Një keqkuptim i zakonshëm është se individët joverbalë në spektër nuk kuptojnë ose nuk kanë asgjë për të thënë. Megjithatë, një sasi e konsiderueshme hulumtimesh tregojnë se këta individë kanë njohuri së bashku me mendimin. Studimet me nënat e fëmijëve joverbalë tregojnë se lidhjet e thella mund të krijohen pa fjalë.
Përfundimi
Është thelbësore që individët në spektër, pavarësisht nga mosha, të kenë një mënyrë për të komunikuar. Fjalët e folura nuk duhet të konsiderohen superiore ndaj metodave të tjera, dhe komunikimi alternativ nuk duhet të hiqet kurrë nga prindërit, mësuesit ose kujdestarët. Për shumë njerëz në spektër, përdorimi i mjeteve alternative të komunikimit nuk është një mundësi: është një litar shpëtimi.