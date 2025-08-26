Nga 1 shtatori BE ndalon thonjtë me xhel! Toksina mund të dëmtojë pjellorinë
Nisur nga muaji shtator, Bashkimi Europian ka ndaluar përdorimin e manikyrit me xhel që përmban substancën toksike TPO, e cila është shpallur zyrtarisht si e dëmshme për shëndetin riprodhues. Kjo masë e re nënkupton se substanca TPO (Trimethylbenzoyl-diphenylphosphine oxide) do të hiqet nga manikyrat me xhel dhe produkte të tjera kozmetike.
Vendimi bazohet në një rregullore europiane që e kategorizon TPO-në si substancë toksike për shëndetin riprodhues. Sipas rregullave të BE-së, përbërës të tillë nuk duhet të përdoren në kozmetikë që vjen në kontakt me lëkurën, flokët apo thonjtë.
A jemi të rrezikuar nëse kemi përdorur manikyr me xhel vite më parë? Çfarë substance është, pse shtohet në produkte kozmetike dhe a gjendet edhe në përgatitje të tjera? A ka arsye për shqetësim?
Thuhet se ekspozimi i shpeshtë ndaj kësaj substance mund të ketë efekte të dëmshme për shëndetin, sidomos për sistemin riprodhues.
“Vlerësimet toksikologjike kanë treguar se TPO mund të ketë efekte të dëmshme në shëndetin riprodhues. Agjencia Europiane e Kimikateve (ECHA) e ka klasifikuar atë si substancë ‘toksike për riprodhimin’ kategoria 2 (‘dyshohet se dëmton fertilitetin’). Kjo do të thotë se ka tregues seriozë bazuar në studime mbi kafshët se ekspozimi i gjatë ose intensiv mund të ndikojë në sistemin riprodhues, edhe pse deri tani nuk ka prova përfundimtare për të njëjtin efekt te njerëzit”, sqaron Ilijević.
Ai shton se shkalla e ndikimit varet nga sasia e ekspozimit dhe se efektet negative mund të prekin edhe organe të tjera përveç atyre riprodhuese. Për ata që prej vitesh kanë bërë manikyr me xhel, të dhënat shkencore aktualisht nuk tregojnë pasoja serioze, por këshillohet të zgjidhen gjithmonë sallone të verifikuara dhe të shmanget kontakti i drejtpërdrejtë i xhelit me lëkurën.
Kush është më i rrezikuar?
“Sigurisht, personat që merren shpesh me lëndën e papërpunuar dhe punojnë çdo ditë me manikyr xheli janë më të rrezikuar, pasi mund të bien në kontakt me xhel të papolimerizuar. Prandaj për ta rekomandohet mbrojtja: doreza, ventilim më i mirë i hapësirës dhe përdorimi i produkteve të certifikuara”, thekson Ilijević.
Profesori shpjegon se TPO përdoret kryesisht në produktet për thonj që ngurtësohen nën llambë UV/LED. Sipas rregulloreve të BE-së dhe vendeve të tjera, çdo produkt kozmetik duhet të ketë deklaratë të saktë të përbërësve.