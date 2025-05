Nëse vini re këto shenja tek fëmija juaj, duhet të reagoni shpejt!

Fëmijët shpesh nuk e shprehin me fjalë se diçka nuk shkon, por sjellja e tyre mund të flasë shumë më tepër se fjalët. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme që prindërit të vënë re shenjat që mund të tregojnë vështirësi emocionale ose mendore në kohën e duhur. Ndërgjegjësimi i hershëm për problemet dhe ofrimi i mbështetjes mund të kenë një ndikim të madh në jetën dhe zhvillimin e një fëmije. Ekspertët e prindërimit kanë identifikuar shtatë shenja sjelljeje që prindërit nuk duhet t’i injorojnë.

Tërheqje dhe nervozizëm

Nëse një fëmijë humbet papritur interesin për aktivitetet që më parë i pëlqenin, kjo mund të nënkuptojë më shumë sesa thjesht një fazë kalimtare. Kur shoqërohet me episode të shpeshta zemërimi ose nervozizmi, është e mundur që këto të jenë simptoma të depresionit, ankthit ose përvojave të dhunës. Tërheqja është shpesh një britmë e heshtur për ndihmë, ndërsa shpërthimet mund të pasqyrojnë emocione të ndrydhura që fëmija nuk di si t’i shprehë ndryshe. Është e rëndësishme të qaseni me mirëkuptim dhe të flisni hapur me fëmijën.

Gënjeshtra dhe kërkimi i vërtetimit të vlerës

Gënjeshtrat e shpeshta nuk janë domosdoshmërisht një shenjë mosbindjeje, por mund të rrjedhin nga frika e ndëshkimit, vetëbesimi i ulët ose një përpjekje për të fshehur vështirësitë. Nëse një fëmijë kërkon vazhdimisht lavdërime ose konfirmim të vlerës së tij, kjo mund të tregojë pasiguri ose neglizhencë emocionale. Në vend që ta ndëshkoni sjelljen, është e nevojshme të kuptoni se çfarë e motivon atë dhe t’ia bëni të qartë fëmijës se ai është i dashur dhe i pranuar pa kushte.

Shmangia e shikimit ose kontaktit fizik

Fëmijët që vazhdimisht shmangin kontaktin me sy ose refuzojnë afërsinë fizike mund të tregojnë shenja të shqetësimit emocional. Një sjellje e tillë mund të lidhet me traumën, ankthin ose mungesën e besimit. Prindërit duhet t’i kushtojnë vëmendje situatave që e bëjnë fëmijën të ndihet i pasigurt. Ofrimi i mbështetjes me durim dhe krijimi i një mjedisi të sigurt dhe mbështetës mund të ndihmojë në rikthimin e një ndjenje sigurie.

Ndryshime në gjumë, oreks ose shëndet

Ndryshimet e papritura në gjumë ose në zakonet e të ngrënit, të tilla si një rritje ose ulje e ndjeshme e oreksit ose probleme me gjumin, mund të jenë shenjë e stresit, ankthit ose depresionit. Gjithashtu, dhimbjet e shpeshta të kokës ose dhimbjet e stomakut pa një shkak të qartë fizik shpesh shoqërohen me vështirësi emocionale. Probleme të tilla duhen marrë seriozisht dhe kërkojnë të njëjtën vëmendje si çdo problem tjetër shëndetësor.

Agresioni dhe vështirësia në përqendrim

Sjellja agresive ndaj bashkëmoshatarëve ose anëtarëve të familjes mund të mos jetë domosdoshmërisht një shprehje zemërimi, por mund të jetë një mënyrë që një fëmijë të shprehë vuajtjet e brendshme ose ndjenjat e pafuqisë. Gjithashtu, vështirësia në përqendrim ose në kryerjen e detyrave mund të tregojë çrregullimin e hiperaktivitetit të deficitit të vëmendjes (ADHD), ankthin ose çrregullimet e të nxënit. Në situata të tilla, është e rëndësishme të kërkoni ndihmë profesionale dhe të kuptoni se fëmija po dërgon mesazhe të rëndësishme përmes sjelljes së tij.

Fjalë që tregojnë vetëbesim të ulët

Deklarata të tilla si “Jam budalla”, “askush nuk më do” ose “Dua të zhdukem” nuk duhen marrë lehtë. Fjali të tilla shpesh tregojnë trishtim ose depresion të thellë. Fëmijët shpesh nuk kanë fjalë të mjaftueshme për të shprehur ndjenjat e tyre, kështu që i shprehin ato në mënyrën që dinë. Është e rëndësishme t’i dëgjoni me empati dhe të kërkoni ndihmë profesionale nëse është e nevojshme.

Një rënie e papritur e performancës në shkollë

Një rënie e dukshme e notave ose humbja e interesit në shkollë mund të jetë shenjë e problemeve emocionale ose psikologjike. Shkaqet mund të jenë dhuna nga bashkëmoshatarët, vështirësitë në të nxënë, mungesa e motivimit ose çrregullime të panjohura si disleksia ose ankthi. Në vend që të përqendrohen vetëm te notat, prindërit duhet të përpiqen të kuptojnë se çfarë fshihet pas këtyre ndryshimeve, të flasin butësisht me fëmijën, të bashkëpunojnë me mësuesit dhe të ofrojnë mbështetje pa gjykim.