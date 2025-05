"Mendohuni mirë para se të...", horoskopi për ditën e sotme, 10 maj 2025

Dashi

Do të ndiheni shumë mirë nga ana shëndetësore. Ka gjasa që të debatoni me një nga prindërit tuaj. Mos u ndikoni nga të tjerët kur të merrni vendime për çështje të rëndësishme. Sot mund të konfliktoheni me partnerin/partneren tuaj.

Demi

Sjellja juaj problematike do të zgjerojë listën e “armiqve”. Mbani veten nën kontroll pasi mund të bëni ndonjë veprim, për të cilin do të pendoheni më pas. Dita e duhur për të bërë blerje. Mund të arrini t’i merrni gjërat me ulje çmimi.

Binjakët

Problemet financiare do të bëjnë që të mos mendoni në mënyrë konstruktive. Ka gjasa të merrni disa dhurata nga miqtë dhe të afërmit tuaj. Sot do të kuptoni se jeni shumë të rëndësishëm për njerëzit rreth jush. Sa i përket jetës martesore, do të kaloni një ditë të shkëlqyer, plot emocion.

Gaforrja

Duhet të mendoni pozitivisht teksa luftoni me frikën, përndryshe do të bëheni shumë pasiv. Detyrimet familjare kërkojnë më shumë vëmendje. Neglizhenca juaj do të shkaktojë probleme. Bashkëshorti/bashkëshortja juaj mund t’ju lëndojë qëllimisht, çfarë do t’ju mërzisë për disa kohë.

Luani

Përdorni energjitë tuaja për të ndihmuar dikë që është në stres. Mund të arrini një marrëveshje financiare, e cila do t’ju sjellë mjaft të ardhura. Mosmarrëveshjet me personat e afërt do t’i zgjidhen shumë shpejt.

Virgjëresha

Natyra juaj e këndshme do t’i bëjë të lumtur njerëzit pranë jush. Shmangni personat që iu afrohen vetëm për interes. Do të ndiheni më mirë nëse falni disa gabime në të kaluarën. Përpiquni të mos bëni komente të ashpra, pasi mund të përfshiheni në një debat të fortë.

Peshorja

Miqtë do të tregohen shumë mbështetës ndaj jush duke ju bërë të lumtur. Do të fitoni para nga disa burime. Atmosfera festive në shtëpi, do t’jua ulë stresin. Bëni mirë të bëheni edhe ju pjesë e këtij ambienti dhe të mos qëndroni thjesht spektator.

Akrepi

Sot do të keni kohë mjaftueshëm për t’u kujdesur për veten në përgjithësi, përfshirë këtu edhe shëndetin tuaj. Lidhja juaj e dashurisë po bëhet magjike. Këshillohuni para se të ndërmerrni një vendim të rëndësishëm.

Shigjetari

Jepini më shumë rëndësi shëndetit sesa jetës shoqërore. Mos shpresoni për një romancë sot, pasi për disa kohë ka gjasa të qëndroni vetëm. Udhëtimet për punë do t’ju sjellin përfitime të shumta.

Bricjapi

Do të impresiononi njerëzit rreth jush me këndvështrimin tuaj pozitiv dhe me besimin në vetvete. Miqtë do t’ju ndriçojnë ditën, teksa kanë menduar diçka shumë interesante për të kaluar mbrëmjen. Çiftet e sapomartuar do të kalojnë një ditë plot argëtim dhe kënaqësi.

Ujori

Duhet të tregoheni shumë të guximshëm dhe të fortë, pasi do të përballeni me disa probleme. Mund ta kaloni këtë situatë duke menduar pozitivisht. Natyra juaj e mprehtë do të ndriçojë ambientin përreth jush. Jeta juaj martesore do të kulmojë me disa momente të paharrueshme.

Peshqit

Ka gjasa ta gjeni veten në një situatë shumë emocionuese. Mendohuni mirë para se t'i tregoni një informacion konfidencial bashkëshortit/bashkëshortes suaj, pasi ka gjasa t'ia tregojë dikujt tjetër. Aspekti financiar, i kënaqshëm.