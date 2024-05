Me fat dhe të veçanta, dy shenjat që i ka "bekuar" universi

Të gjitha shenjat e zodiakut kanë cilësi unike që i bëjnë ato me fat dhe të veçanta. Megjithatë, ata që kanë lindur me planetët sundues Jupiterin dhe Venusin mund të konsiderohen veçanërisht me fat ose të bekuar – ose, siç i quan astrologu Joshua Pingley në artikullin e tij mbi yourtango, të dashurit e universit.

“Çdo shenjë ka planetin e saj qeverisës dhe planetin e saj më të dobët. Shigjetari dhe Peshqit janë të favorizuar sepse marrin dinjitet nga Jupiteri, dobia më e madhe, dhe marrin më pak energji nga Mërkuri, i vetmi planet neutral. Nga ana e tij, Peshqit konsiderohen si një nga shenjat më të favorizuara, pasi energjinë pozitive dhe dinjitetin e tyre e fitojnë nga Venusi, i cili së bashku me Jupiterin konsiderohet astrologjikisht i dobishëm”.

Pse Peshqit janë të dashurit e universit

Më në detaje, siç shkruan astrologu, Peshqit janë të dashurit e universit, sepse janë përshtatur me të 12 drejtimet e zodiakut. Kjo i bën ata më të informuar, më të përgatitur dhe më të sjellshëm.

Afërdita ofron magji në këtë shenjë. Pra, kushdo që i përket kësaj shenje dhe për sa kohë është i pjekur, di të japë dashuri pa kushte . Shfaqja më e pastër e asaj që dashuria mund dhe duhet të jetë zakonisht mishërohet nga Venusi në shenjën e fundit të ciklit astrologjik. Është një dashuri që fal, është e duruar, e sjellshme dhe e gatshme për të sakrifikuar.

Në të njëjtën kohë, një ndikim të madh në këtë shenjë ka edhe Jupiteri, i cili i jep fatin që i nevojitet për të kapërcyer pengesat dhe vështirësitë. Besnikëria lidhet me Jupiterin dhe ngjashëm me Shigjetarin, Peshqit e lindur do të jenë mjaft optimistë kur bëhet fjalë për kapërcimin e pengesave që u paraqiten.

Në anën tjetër të kësaj vendosjeje është Virgjëresha, e sunduar nga Mërkuri, gjë që e bën të lehtë për Peshqit të kanalizojnë disa nga karakteristikat e shenjës së tyre “motër” në jetën e tyre të përditshme. Peshqit mund të bëjnë plane dhe të zhvillojnë durimin e nevojshëm për t’iu përmbajtur atyre dhe për t’u organizuar për atë që do të vijë.

Pse Shigjetarët janë të dashurit e universit

Shigjetarët , nga ana e tyre, janë pionierë dhe nuk kanë frikë të thyejnë dhe të shkojnë përtej kufijve të tyre. Ato pasqyrojnë idealet e Jupiterit, duke kërkuar vazhdimisht rritje personale. Ata përfaqësojnë aventurën, udhëtimin dhe filozofinë sepse qëllimi i tyre është të zgjerojnë, të fitojnë njohuri dhe të lidhen me sa më shumë përvoja dhe njerëz që të munden.

Një pjesë e asaj që e bën një Shigjetar të dashurin e universit është se kjo shenjë nuk e pranon humbjen. Përveç kësaj, përpara tyre është Akrepi dhe menjëherë pas Bricjapit, dy shenja këmbëngulëse dhe ambicioze të nxitura nga nevoja e tyre për sukses dhe njohje. Shigjetari ka përvetësuar këtë karakteristikë të shenjave fqinje, prandaj ata do të shohin gjithmonë përpara me shpresë dhe do të përballen me vështirësitë që u paraqiten. Ai e di se mund të kapërcejë çdo gjë sepse ka besim te universi dhe te vetja.

Jupiteri është gjithashtu i lidhur me spiritualitetin, fenë dhe filozofinë, dhe kur Shigjetari ka një sistem të fortë besimi ose parime për t’i udhëhequr ata, ai mund t’i bëjë ata të pandalshëm. Jupiteri i shtyn Shigjetarët të vazhdojnë të mësojnë edhe përtej asaj që ata vetë mund të imagjinojnë.