Kufiri më i vogël tokësor në botë është vetëm 85 metra i gjatë dhe ndodhet në…

Peñón de Vélez de la Gomera, një shkëmb i vogël në Afrikën veriore i pushtuar nga Spanja në vitin 1564, mban titullin për kufirin më të vogël kombëtar në botë, me një gjatësi prej vetëm 85 metrash.
Spanja ka pothuajse 2000 kilometra kufij tokësorë me Portugalinë dhe Francën, por ka edhe kufij shumë më të vegjël me vende si Andorra, Mbretëria e Bashkuar (Gjibraltari) dhe Maroku.
Është me këtë të fundit, kombin afrikan të Marokut, që Spanja ndan kufirin më të vogël tokësor në botë, një shtrirje toke prej 85 metrash që lidh një shkëmb me madhësi rreth 19,000 metra katrorë me bregdetin maroken. Peñón de Vélez de la Gomera ka qenë territor spanjoll që nga viti 1564 kur u pushtua nga Admirali Pedro de Estopiñán, dhe megjithëse Maroku e ka pretenduar vazhdimisht atë, Spanja nuk ka rënë kurrë dakord ta kthejë tokën dhe në fakt ka trupa të stacionuara atje për të zbatuar sundimin spanjoll.
Peñón de Vélez de la Gomera është një nga të ashtuquajturat “vende sovraniteti” që Spanja ka në Afrikën e Veriut, së bashku me Ceuta, Melilla, Peñón de Alhucemas, Ishujt Chafarinas dhe Isla de Perejil. Statusi i tij ligjor është ai i territoreve jo-autonome nën administrimin spanjoll. Është interesante se ky shkëmb i shkretë ishte një ishull deri në vitin 1934 kur një tërmet e shndërroi atë në një gadishull. Ky kufi tokësor u njoh zyrtarisht si më i vogli në botë.
Peñón de Vélez de la Gomera aktualisht banohet vetëm nga trupa spanjolle përgjegjëse për mbikëqyrjen dhe mbrojtjen. Ushtarët ndërrohen çdo muaj dhe jetojnë në ambiente modeste, pa ujë të rrjedhshëm ose energji elektrike. Ata mbështeten vetëm në anijet e Marinës Spanjolle që shpërndajnë furnizime rregullisht.