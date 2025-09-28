LEXO PA REKLAMA!

Furgoni përplas 36-vjeçarin shqiptar në Maltë, plagoset rëndë

Lajmifundit / 28 Shtator 2025, 18:49
Aktualitet

Një burrë shqiptar u plagos pasi u godit nga një furgon të dielën në mëngjes në Maltë, njoftoi policia.

Në një deklaratë, policia tha se aksidenti ndodhi rreth orës 10 të mëngjesit të dielën.

36-vjeçari shqiptar, i cili jeton në Marsascala, u godit nga një furgon Toyota Dyna që drejtohej nga një 59-vjeçar nga Marsa, tha policia.

Viktimës iu dha kujdes mjekësor në vendngjarje përpara se të dërgohej në Spitalin Mater Dei, ku u konstatua se vuante nga lëndime të rënda.

Hetimet e policisë janë duke vazhduar.

