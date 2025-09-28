LEXO PA REKLAMA!

Aksident i rëndë në Elbasan-Cërrik, pesë persona të plagosur

Lajmifundit / 28 Shtator 2025, 18:46
Aktualitet

Aksident i rëndë në Elbasan-Cërrik, pesë persona

Një aksident u regjistrua mesditën e sotme në fshatin Valas, në aksin Elbasan–Cërrik, ku u përplasën dy automjete.

Si pasojë, u plagosën të dy drejtuesit, shtetasit B. V., 71 vjeç dhe M. C., 29 vjeç, si dhe tre pasagjerë që ndodheshin në automjetin e 29-vjeçarit.

Të plagosurit po marrin ndihmë mjekësore në Spitalin Rajonal Elbasan dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.

Njoftimi i policisë:

Elbasan/Informacion paraprak

Në aksin rrugor “Elbasan–Cërrik”, në fshatin Valas, automjeti me drejtues shtetasin B. V., 71 vjeç, është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin M. C., 29 vjeç. Si pasojë e aksidentit janë dëmtuar të dy drejtuesit e automjeteve, si dhe tre pasagjerë në automjetin me drejtues shtetasin M. C. Të dëmtuarit po marrin ndihmë mjekësore në Spitalin Rajonal Elbasan dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor po vijon veprimet për përcaktimin e rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit.

