Kinezët shpikin solucionin që ngjit kockat e thyera brenda 3 minutash me një injeksion të vetëm
Shkencëtarët në Kinë kanë zhvilluar një “ngjitës kockash” të ri revolucionar që mund të shërojë frakturat, të cilat tradicionalisht mund të duhen muaj për t’u shëruar, brenda pak minutash, sipas një raporti.
Produkti “Bone-02” u zhvillua nga një ekip kërkimor kinez, i cili kërkoi të rregullonte dëmtimet ortopedike që në përgjithësi do të kërkonin muaj pushimi dhe operacione invazive që shpesh përfshijnë futjen e pllakave metalike, raporton Global Times.
Lin Xianfeng, kirurg kryesor ortopedik i asociuar në Spitalin Sir Run Run Shaw, në Hangzhou, tha se ngjitësi mund të arrijë fiksim të saktë brenda pak minutash edhe në mjedise të pasura me gjak.
Trajtimi me ngjitës vjen në formën e një injeksioni të vetëm dhe do të “lidhë fragmente të kockave të thyera në vetëm tre minuta”, sipas raportit.
Në një rast prove, një pacient me një frakturë të kyçit të dorës mori një injeksion përmes një prerjeje vetëm 3 cm dhe u shërua në vetëm tre minuta, raportoi Cho Sun Daily.
Një operacion për të riparuar kyçin e dorës do të kishte kërkuar një pllakë metalike dhe vida që do të kërkonin një operacion të dytë vitin pasardhës për t'u hequr, raportoi gazeta.
Pas një kontrolli pasues tremujor, fraktura e pacientit ishte shëruar plotësisht pa ndërlikime.
Hulumtuesit thanë se ishin frymëzuar nga gocat e detit - përkatësisht aftësia e molusqeve për t'u ngjitur në sipërfaqe nënujore që janë të vështira për ngjitës tradicionalë për t'u menaxhuar, raportoi Interesting Engineering.
Ndryshe nga ngjitësit e zakonshëm, bio-ngjitësi i sekretuar nga gocat e detit formon lidhje rezistente ndaj presionit dhe erozionit në kushte me lagështi, të kripura, të lagështa dhe në lëvizje të vazhdueshme, shpjegoi ai.
Krijuesit e "Bone-02" deklaruan më tej se substanca demonstroi një forcë maksimale lidhëse prej mbi 180 kilogramë, tha Global Times.
"Bone-02" gjithashtu mund të absorbohet natyrshëm nga trupi ndërsa kocka shërohet, duke eliminuar nevojën për një operacion të dytë për të hequr implantet, sipas krijuesve të substancës.
Testet fillestare tregojnë gjithashtu se përdorimi i ngjitësit të kockave prodhon më pak infeksione sesa procedurat me pllaka metalike.