Këto tre shenja ju lexojnë si një libër i hapur

Përkatësia e një prej shenjave të mëposhtme është një bekim dhe një mallkim, sepse ju mund të lexoni mendjet e njerëzve të tjerë si një libër i hapur. Kuptoni atë që ata po mendojnë dhe ndjejnë pa pasur nevojë ta ndajnë atë me ju, nga një shprehje pothuajse e padukshme në fytyrën e tyre ose një lëvizje e duarve të tyre.

Peshorja

Nëse ndiheni sikur keni aftësinë për të skanuar saktësisht se çfarë po ndodh në një dhomë në momentin që hyni, keni absolutisht të drejtë. Ju dalloheni nga një ndjenjë e fortë eligjit dhe etikës, ndërkohë që jeni diplomatik dhe me takt, në mënyrë që të ndërhyni në çdo situatë me delikatesë, duke u përpjekur të mos e shqetësoni atë. Ndaj, sigurisht nëse partneri apo mikesha juaj nuk është në maksimumin e tij/saj, kjo nuk do të kalojë pa u vënë re nga ju. Jeni shoqëri shumë e mirë për ata që kërkojnë dikë që të ndajë atë që ndodh brenda dhe një kërcënim real për ata që përpiqen ta fshehin me çdo kusht.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Akrepi

Që nga momenti që takoni dikë për herë të parë brenda pesë sekondave, do ta keni ‘skanuar’ dhe nuk do të gaboni kurrë. Ju ndjeni disponimin që mbizotëron në çdo mjedis dhe person, falë edhe ndikimit që merrni nga Plutoni, planeti i transformimit dhe Bota e Nëndheshme. Ju jeni veçanërisht të interesuar për psikikën njerëzore, të cilën mund të rrini pa fjalë dhe ta vëzhgoni për orë të tëra, duke zbuluar edhe ndryshimin më të vogël në tonin e zërit dhe lëvizjet e personit përballë dhe sigurisht gënjeshtrat që mund t’ju thonë.

Bricjapi

Si një nga shenjat më të përgjegjshme, ju keni shpenzuar vite duke e përsosur dhuratën tuaj për të ‘skanuar’ të tjerët, sepse prioriteti juaj është të mbani një qëndrim realist dhe me këmbë në tokë në jetë, si në marrëdhëniet tuaja profesionale ashtu edhe personale. Kështu që nga momenti që ndjen se dikush mund ta sjellë atë tek ju, ju krijoni distancën tuaj. Ju mund të falënderoni Saturnin, planetin e disiplinës dhe përgjegjësisë, që ju mbush me mençuri dhe arsye, ndërsa ju mbron nga njerëzit që përpiqen të tallen me ju.