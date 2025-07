Këto janë dy shenjat e horoskopit që do të jetojnë si mbretër, nis një epokë e artë me plotë mundësi dhe surpriza

Lëvizjet e fundit planetare kanë aktivizuar fusha jetike për to, duke i kthyer në “mbretër” të fatit të tyre.

Peshorja

E sunduar nga Venusi, Peshorja është e lidhur me elegancën, artin dhe ekuilibrin. Por së fundmi, shumë Peshore kanë ndjerë një mungesë drejtimi. Kjo gjendje do të marrë fund me kalimin e Uranit në Binjakë, i cili ndikon shtëpinë e 9-të diellore: udhëtimet, rritja shpirtërore dhe arsimi i lartë.

Çfarë do të thotë kjo?

• Mundësi të reja për të udhëtuar jashtë vendit apo për të studiuar.

• Ndryshime karriere drejt fushave krijuese, si media, dizajn apo art ndërkombëtar.

• Plutoni në shtëpinë e 5-të (kënaqësia, kreativiteti dhe fëmijët) sjell pasion dhe rigjallërim në jetën personale.

Mesazhi për Peshoren: Besoni se meritoni më shumë – dhe nisni ta kërkoni me vendosmëri.

Luani

I sunduar nga Dielli, Luani lind për të ndriçuar. Pas një faze reflektimi të thellë, energjitë më në fund kthehen në favorin tuaj. Kalimi i Uranit në Binjakë ndikon në shtëpinë e 11-të, atë të rrjeteve dhe lidhjeve shoqërore.

Në të njëjtën kohë, Plutoni aktivizon shtëpinë e 7-të – marrëdhëniet dhe partneritetet. Kjo përkthyer do të thotë:

• Njohje të reja që mund të kenë ndikim të madh në karrierë.

• Partneritete që ju çojnë drejt suksesit dhe përmbushjes personale.

• Përfshirje në grupe apo projekte që ju vendosin në epiqendër.

Mesazhi për Luanin: Është koha juaj për të shkëlqyer. Lidhjet e reja nuk janë rastësi – janë porta drejt suksesit.

Sipas astrologes Brobeck, këto ndikime nuk janë të përkohshme. Ato hapin një cikël të ri suksesi dhe rritjeje që do të zgjasë për vite me radhë. Energjia është aty – mbetet vetëm ta përdorni me vetëbesim.