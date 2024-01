Këto do të jenë shenjat më me fat dhe më pafat të javës

Shenjat më me fat

Bricjapët, Gaforret, Dashi, Peshorja, Virgjëresha, Binjakët dhe Shigjetar do të jenë shenja me fat të javës

Venusi në Bricjap vjen për t’ju niveluar, për t’ju sjellë zhvillime të këndshme në nivelin personal, familjar, profesional, por edhe financiar. Do t’ju bëjë më të përqëndruar dhe të fokusuar në qëllimet tuaja, do t’ju bëjë më simpatik dhe të pëlqyeshëm për të tjerët, dhe stili juaj do të bëjë që shumë njerëz të kthejnë kokën.

Nga ana tjetër, Hëna e Plotë sjell edhe ngjarje çliruese për shumë prej jush, të cilat do të kenë një rezultat pozitiv nëse i trajtoni siç duhet.

Shenjat më pafat

Demi, Akrepi, Luanët dhe Ujori do të jenë shenjat më pafat që javës që vjen.

Vëmendje sepse gjërat janë të komplikuara do të krijohe disa valë fenomenesh që mund t’ju shtyjnë në reagime dhe sjellje të ekzagjeruara.

Vetëbesimi ose mungesa e kompromisit dhe durimit mund të jenë shkaqet që do të çojnë në një prishje të marrëdhënieve tuaja me partnerin, kolegët, eprorët ose familjen.

Duke qenë se ngjarjet kanë gjasa të “shpërthejnë”, për t’i menaxhuar duhet të jeni të qetë dhe të logjikshëm, sepse nëse veproni me emocionin e momentit, atëherë zhvillimet do të jenë negative.