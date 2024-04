Kërkojnë sherr pa arsye, njihuni me shenjat më gjaknxehta të Horoskopit

Ne të gjithë zemërohemi ndonjëherë. Zemërohemi, bërtasim, sulmojmë dhe më pas qetësohemi. Në fakt, shumicën e kohës ne përpiqemi të mbajmë durimin, pasi të bërtiturat dhe zemërimi nuk janë këshilluesit më të mirë.

Megjithatë, disa njerëz “kapen” për gjënë më të vogël dhe nuk lënë asgjë të kalojë. Ata përfshihen edhe në një bisedë të vogël dhe fillojnë një sherr. Çfarë shenjash mund t’i përkasin këta personazhe gjaknxehtë që kanë kaq shumë vështirësi për të mbajtur gjakftohtësinë e tyre?

Dashi

Ata nuk janë vetëm gjaknxehtë, por edhe shumë spontanë, gjë që mund t’i çojë lehtësisht në zënka dhe sherre. Nëse zemërohen, nuk mund të kontrollojnë asgjë dhe humbasin arsyen, sepse bërtasin shpesh dhe shumë. Në të njëjtën kohë, ata janë mjaft të gatshëm, kështu që bëhet edhe më e vështirë për të mposhtur nëse debatoni verbalisht me ta.

Demi

Demi kokëfortë dhe gjaknxehtë nuk zemërohen shumë shpesh. Megjithatë, nëse e bëjnë këtë, është më mirë të qëndroni larg tyre. Ata bezdisen lehtësisht dhe ngrenë pulsin shumë shpejt. Por aq lehtë sa zemërohen, aq lehtë pushojnë. Intensiteti i tyre është intensiv, por nuk zgjat shumë.

Luani

Me mendje të fortë dhe egoistë, Luanët nuk pranojnë kundërargumente. Ata rrallë (d.m.th., kurrë) tërhiqen në një argument dhe i qëndrojnë mendimit të tyre, edhe nëse e kuptojnë se do të humbasin. Në fakt, në zemërimin e tyre ata do të thonë lehtësisht fjalë që do të lëndojnë të tjerët dhe nga egoizmi mund të shkatërrojnë marrëdhëniet e tyre.