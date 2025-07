Ju del gjumi pa rënë ende alarmi?! Psikologët shpjegojnë pse ndodh kjo dhe si duhet të veproni…

Mund t’ju ketë ndodhur ndonjëherë që të jeni zgjuar pa pasur nevojë të vendosni një alarm në një moment të caktuar? Megjithatë, nëse është diçka që ndodh rregullisht, duhet t’i kushtoni vëmendje arsyes pse ndodh.

Edhe pse nuk nënkupton domosdoshmërisht diçka jashtëzakonisht negative, është një zakon që mund të ketë disa origjina shqetësuese. Por çfarë mund të na bëjë të zgjohemi herët dhe pa pasur nevojë të dëgjojmë alarmin?

Ka shumë arsye pse mund të zgjoheni pa rënë alarmi. Një nga më të zakonshmet është se trupi juaj ka fjetur mjaftueshëm. Kur të keni përfunduar ciklin tuaj të gjumit, ka të ngjarë që trupi juaj të zgjohet sepse nuk ka nevojë të vazhdojë të flejë. Mund të jetë gjithashtu rezultat i ritmit tuaj cirkadian që është i rregulluar mirë. Në këtë mënyrë, kur trupi juaj zbulon se është koha, ai thjesht zgjohet. Ritmi cirkadian është ora e brendshme që rregullon gjumin dhe zgjimin.

Një arsye tjetër është se po kaloni një periudhë stresi ose ankthi. Kjo mund të bëjë që truri juaj të mbetet në gatishmëri të lartë teksa ju po pushoni, gjë që mund të bëjë që trupi juaj të zgjohet më herët se zakonisht. Mund të jetë gjithashtu rezultat i një çrregullimi të gjumit. Disa prej tyre përfshijnë pagjumësinë ose apnenë e gjumit, të cilat mund të çojnë në zgjime më të hershme se zakonisht.

Është gjithashtu e mundur që të mos vijë nga një faktor i brendshëm, por të jetë për shkak të diçkaje të jashtme. Zhurma, ndryshimet e temperaturës, dielli ose çdo faktor tjetër i jashtëm mund të bëjnë që të zgjoheni më herët se sa pritet. Është një gjë që mund të ndodhë herë pas here ose në situata specifike. Megjithatë, ka disa situata në të cilat duhet të fillojmë të shqetësohemi për zgjimin pa pasur nevojë për një alarm.

Kur zgjimet janë të shpeshta dhe tepër të hershme dhe e keni të vështirë të ktheheni në gjumë, duhet të filloni t’i kushtoni vëmendje. Kjo mund të nënkuptojë se ka një problem me gjumin. Zgjimi me një ndjenjë shqetësimi ose frike mund të jetë gjithashtu një motiv për t’u konsultuar me një mjek.

Nëse problemet me gjumin jo vetëm që ju ndodhin kur zgjoheni, por gjithashtu keni probleme të bini në gjumë, të qëndroni në gjumë ose zgjoheni shumë herë gjatë natës, duhet të jeni të kujdesshëm dhe të përpiqeni të kërkoni ndihmën e një profesionisti për të përmirësuar cilësinë e gjumit tuaj.