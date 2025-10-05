Ja disa mënyra për të kuptuar nëse po humbisni shumë flokë brenda një periudhe të shkurtër
Ne humbasim 50 deri në 100 fije floku në ditë, dhe është normale të shohësh disa të tilla në jastëkun tënd në mëngjes ose tek kulluesja pas dushit.
Sasia e flokëve që humbni mund të varet nga gjatësia dhe trashësia e tyre, madje edhe nga lloji i jastëkut në të cilin flini.
“Bright Side” shkruan disa faktorë që shkenca i quan si shkaktarë të rënies së flokëve.
Provoni ta tërhiqni atë
Një nga mënyrat për të kuptuar nëse po humbni më shumë flokë sesa normalisht, është duke mbështjellë tek gishtat rreth 60 qime dhe duke i tërhequr butësisht. Nëse humbisni vetëm 3 qime floku, atëherë kjo është normale dhe nuk keni pse të shqetësoheni.
Kushtojini vëmendje sasisë së flokëve që bien
Është normale të humbasësh pak flokë kur bën dush, dhe gjithashtu mund të humbasësh ca më shumë kur i krehë më pas. Por nëse vazhdimisht vini re shumë flokë në dyshemenë tuaj të banjës, kjo mund të jetë një shenjë e humbjes së tepërt e flokëve.
Kontrolloni kokën për të parë nëse keni zona pa flokë
Nëse vini re këto zona, kjo mund të jetë një nga shenjat e para të rrallimit të mundshëm të flokëve.
Shikoni jastëkun në mëngjes
Është normale të humbni 5 deri në 20 fije floku kur ktheheni në gjumë, veçanërisht nëse flini me një jastëk pambuku. Ata thithin lagështinë nga flokët tuaj, duke e bërë atë të thatë dhe të brishtë. Por nëse filloni të vëreni shumë flokë në jastëkun tuaj në mëngjes, kjo është shenjë tregon se po përjetoni rënie të tepërt të flokëve.