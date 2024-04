Horoskopi për ditën e sotme, cfarë parashikojnë yjet, 16 prill 2024

Dashi

Do ta keni të vështirë të mendoni pa ëndërruar. Mendimet për punën çojnë shpejt në fantazi rreth romancës. Mbajtja e këmbëve në tokë sigurisht që nuk do të jetë e lehtë. Bëni më të mirën tuaj.

Demi

Përparoni axhendën tuaj përpara se të filloni një projekt. Do të jetë shumë e lehtë për ju të anashkaloni një projekt që nuk është aq i rëndësishëm. Para se ta kuptoni, do të keni humbur gjysmën e ditës, kur duhet të përqendroheni në diçka tjetër.

Binjakët

Dikush do të ketë një reagim të fortë emocional ndaj diçkaje që thoni ose bëni. Ky reagim është i papërshtatshëm dhe ju duhet t’i tregoni këtij personi. Me shumë mundësi, ky person ka humbur kontaktin me realitetin dhe me të menduarit racional.

Gaforrja

Asgjë nuk do të ketë kuptim për ju. Mos u zhgënjeni nga kjo. Thjesht pranojeni atë dhe vazhdoni sa më mirë që mundeni. Nuk ka nevojë të grindeni për atë që nuk mund ta ndryshoni.

Luani

Mos u mundoni të ktheni gjithçka në një çështje më të madhe sesa duhet të jetë. Gjërat ka të ngjarë të dalin jashtë proporcionit sot nëse nuk jeni të kujdesshëm. Fjalët keqkuptohen lehtësisht.

Virgjëresha

Ajo që ka kuptim të përsosur, racional për ju, nuk do të ketë domosdoshmërisht kuptim për njerëzit e tjerë. Diçka humbet në përkthim dhe thjesht nuk mund të bëni asgjë për këtë. Mos u lidhni shumë emocionalisht me rezultatin e ngjarjeve.

Peshorja

Fjalët tuaja mbartin me vete një peshë të rëndë emocionale – ndaj jini më të vëmendshëm ndaj kësaj gjatë gjithë ditës. Ky avantazh emocional mund të jetë në avantazhin tuaj ose në disavantazhin tuaj, në varësi të mënyrës se si luani letrat tuaja. Kryeni betejat tuaja me kujdes.

Akrepi

Ndiqni shenjat që po merrni nga universi. Ju jeni duke u nxitur butësisht në një rrugë të caktuar. Pranojeni dhe përqafojeni këtë rrugë në vend që të përpiqeni t’i rezistoni. Ecja me rrjedhën është mantra juaj.

Shigjetari

Bisedat me të tjerët bëhen mjaft të ngatërruara dhe deri në fund të bisedës tuaj 30-minutëshe me dikë në vendin e punës, do të ndiheni sikur nuk keni kuptuar asgjë. Bisedimet tuaja priren të shkojnë në rrathë dhe jo në vija të drejta.

Bricjapi

Idetë mund të duken të mira në fillim, por nëse nuk kanë emocione dhe pasion të vërtetë pas tyre, mos u besoni atyre ose personit nga i cili vijnë. Nëse një koncept nuk ka mbështetje emocionale, ai me siguri do të dështojë.

Ujori

Koka juaj është në vendin e duhur, por instikti juaj po ju thotë të kundërtën. Me pak fjalë, ndjenjat tuaja janë në kontradiktë të mprehtë me mendimet tuaja dhe kjo po e bën shumë të vështirë për ju që të gjeni stabilitetin që ju nevojitet për të bërë punën tuaj në mënyrë efikase.

Peshqit

Dikush në vendin e punës do të bisedojë me ju. Me shumë mundësi, do ta mirëprisni këtë bisedë, pasi fshehtas keni ndjenja për këtë person dhe jeni shumë të lumtur të dëgjoni atë që ai ose ajo ka për të thënë./bw