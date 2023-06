Horoskopi, çfarë parashikojnë yjet për ju sot

DASHI

Ju pret një ditë e rëndësishme nëse doni të shpengoni veten. Muaji qershor do të mbyllet në një mënyrë interesante, një prelud i shkëlqyer për një korrik premtues. Nëse keni qenë të fortë dhe të durueshëm deri më tani, keni atë që duhet për të rikuperuar dhe për të fituar avantazhe. Kushtojini kohë cilësore edhe dashurisë.

DEMI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e enjte 29 qershor 2023), shmangni prekjen e temave të caktuara në orët në vijim, veçanërisht ato që mund të nxjerrin në pah dallimet në çift. Duhet të jeni të qetë dhe të durueshëm, të lini mënjanë polemikat dhe arsyet për diskutim në favor të racionalitetit dhe dëshirës për të kuptuar se kush është pranë jush.

BINJAKËT

Ka pasur disa pengesa në të kaluarën e afërt si në projekte ashtu edhe në financa, por personaliteti juaj energjik me siguri do të shfaqet dhe do të lulëzojë! Nëse qëndroni të qetë dhe të mençur, duke i lënë yjet të bëjnë “detyrën” e tyre, do të merrni më shumë nga sa prisni në një kohë të shkurtër.

GAFORRJA

Keni arritur nivelet e energjisë stratosferike, mund të bëni gjithçka në këtë moment të jetës tuaj! Përdoreni nxitjen për të nisur aventura të reja. Ka edhe sfida për të përballuar në lidhje me dashurinë dhe financat, por ju jeni luftëtarë dhe asgjë nuk ju tremb. Kur bëhet fjalë për punën, mund të befasoheni me udhëheqjen që nuk e dinit se e kishit.

LUANI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e enjte, 29 qershor 2023), gjatë orëve në vijim ka shumë mundësi që të vini në kontakt me njerëz interesantë: mundësitë e mira janë përpara që do t’ju bëjnë të ktheheni në gjendjen tuaj të zbehur në entuziazëm. Do të ketë kohë për të pushuar në javët e ardhshme, tani duhet të mbjellni në mënyrën më të mirë të mundshme për të korrur më pas fruta të shkëlqyera.

VIRGJËRESHA

Gjatë kësaj periudhe po shfrytëzoni plotësisht të gjitha mundësitë që ju vijnë. Ndonjëherë ju dukeni paksa shumë i drejtpërdrejtë, gjë që nuk është diçka e mirë nëse situatat janë delikate, por në raste të tjera është një avantazh i çmuar. Ndryshe nga muajt e kaluar të paktën tani do të dëgjoheni!

PESHORJA

Ditë e mrekullueshme po vjen për t’u takuar me miqtë, të vjetër dhe të rinj, dhe për të kaluar kohë të mira me ta. Mos kini frikë të përballeni me sfida të reja dhe mos humbni kohë duke u shqetësuar për problemet që nuk ekzistojnë. Gjatë orëve të ardhshme, ta shtyni veten pak përtej kufijve tuaj do të jetë një arritje e madhe!

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e enjte 29 qershor 2023), një lajm i mirë për paratë. Disa shanse janë për t’u kapur, diçka shumë pozitive ju pret shumë shpejt kështu që jepini fund anktheve tuaja dhe merreni me punë. Nuk duhet të kesh frikë të guxosh.

SHIGJETARI

Një ditë pozitive po vjen: ndjeshmëria juaj mund t’ju ndihmojë të mbani ndërgjegjësimin për nevojat dhe ndjenjat e të tjerëve. Ndërsa afroheni më shumë me partnerin tuaj, një vetëdije më e madhe për atë person zgjohet brenda jush. Është koha për të parë më nga afër motivet tuaja.

BRICJAPI

Duhet të rikuperoni forcat tuaja, në mënyrë që të fokusoheni në aktivitetet e punës që ju presin. Situatat e së enjtes – 29 qershor – do t’ju ndihmojnë të shihni vetë se si janë gjërat nga pikëpamja sentimentale.

UJORI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e enjte 29 qershor 2023), do të ndiheni plot energji falë ndërveprimit me një mik apo të njohur. Ky person mund t’ju inkurajojë dhe t’ju mbështesë në eksplorimin e qëllimeve të reja. Jupiteri hyn në shenjën tuaj sot, duke sjellë pasion dhe besim të rinovuar në jetën tuaj të dashurisë.

PESHQIT

Entuziazmi dhe vendosmëria juaj do t’ju ndihmojnë të kapërceni pengesat gjatë rrugës. Mund të ndjeni nevojën për të thyer disa tradita që nuk i përshtaten më idesë suaj për dashurinë.