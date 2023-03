Horoskopi 7 shtator, ja çfarë parashikojnë yjet për ju ditën e sotme

Dashi; Bujaria juaj e tepër mund të nxitë disa persona të këqij të përfitojnë prej jush sot. Tregohuni më të kujdesshëm. Ju të dashuruarit do flisni pa u menduar sepse do keni bindjen se partneri ju do aq shumë saqë mund të pranojnë edhe ndonjë gabim. Në fakt kjo nuk do ndodhë sepse ai nuk do jetë aspak në humor. Ju beqarët do ndikoheni nga financat e disa personave që do takoni dhe do bëni zgjedhje të gabuara. Në punë mund të ndodhin disa vonesa me çështjet që keni nisur, por nuk duhet të alarmoheni. Kujdes me disa kolegë të vjetër që do ju hiqen si shokë ndërkohë që do kërkojnë t’iu prishin planet. Në planin financiar duhet të ndiqni një strategji shumë strikte.

Demi; Merreni jetën si t’iu vijë sot dhe mos e brengosni shpirtin duke kërkuar t’iu bëhet çdo gjë në perfeksion. Hëna do ua ndërlikojë jetën ju të dashuruarve dhe do keni debate të ashpra me partnerin. Do prekeni mjaft nga disa gjëra që ai do iu thotë dhe do trishtoheni. Ju beqarët do e keni të vështirë të gjeni personin më të përshtatshëm për veten. Bëni edhe pak durim. Në punë do iu jepen mundësi të shkëlqyera për ta treguar sesa vleni. Strategjitë që do ndiqni do ju çojnë atje ku keni dashur gjithë këto kohë. Çështjet financiare nuk do shkojnë ashtu si duhet. Do keni vështirësi të cilat mezi do i kaloni.

Binjakët; Edhe pse do ju duhet të përballeni me disa sfida sot, nuk duhet të frikësoheni sepse ata që ju rrethojnë do i keni përherë mbështetje. Për ju që keni një lidhje priten probleme të mëdha. Kokëfortësia dhe skenat e tepruara të xhelozisë do jenë ato që do e tensionojnë më tepër atmosferën. Ju beqarëve do iu rrahë zemra fort pas një takimi mjaft interesant. Përfitoni sa të mundni nga ky takim. Për punën do jetë një ditë e rëndësishme. Do keni mbështetje nga shefat dhe pak nga pak do e realizoni objektivin e vënë. Financat do jenë të privilegjuara. Do vazhdoni të jeni të organizuar dhe do kryeni transaksionet e duhura.

Gaforrja; Edhe pse gjërat nuk do ju ecin sipas parashikimeve, sot nuk duhet të mendoni se jeni fatkeqë. Nëse jeni në një lidhje duhet të tregoheni realistë dhe mos mendoni se keni gjithmonë të drejtë. Të gjithë bëjnë gabime dhe ju nuk keni si të jeni ndryshe. I vlerësuar është ai që i pranoni ato dhe kërkon falje. Ju beqarët do kërkoni gjatë gjithë kohës, por ende nuk do e gjeni atë që iu përshtatet. Në punë do qëndroni orë shtese dhe jo vetëm që nuk do paguheni, por nuk do merrni as falënderime. Financat nuk do jenë as shumë të mira as shumë të këqija. Ruani sa të mundni ekuilibrin.

Luani; Mos u bëni supersiciozë sot. Kjo ditë do jetë me të vërtetë shumë ë bukur, me fat dhe e mbushur me gëzim. Planetët do kenë një ndikim mjaft pozitiv për ju që keni një lidhje. Do i matni mirë fjalët dhe nuk do bëni gabime. Bashkëpunimi do fillojë të përforcohet. Nëse jeni beqarë nuk duhet të filloni aventura të cilat mund t’iu bëjnë të vuani më vonë. Në punë duhet të zgjidhni sa më parë disa çështje që i kishit lënë pezull sepse në të kundërt do merrni kritika. Me financat nuk duhet të tregoheni impulsivë. Shpenzoni për gjërat më të nevojshme, por me kujdes. Në këtë mënyrë nuk do keni tronditje.

Virgjëresha; Sot do keni një dinamizëm shpirtëror dhe fizik për t’u adhuruar. Kjo gjë do ju ndihmojë dhe do ju inkurajojë t’ia dilni edhe në disa sfida të rrezikshme që keni ndërmarrë. Nëse keni një lidhje, zemra juaj do flakërohet dhe emocionet do jenë të papërshkrueshme. Partneri do iu përgatisë surpriza dhe dhurata të mrekullueshme. Ju beqarët do filloni histori të bukura dashurie të cilat do ua mbushin jetën me gëzim. Shfrytëzojeni çdo moment. Në punë mos thyeni asnjë rregull për të arritur qëllimet. Pavarësisht mundin dhe dëshirës së mirë nuk do arrini aq lart sa do donit. Në planin financiar qëndroni të matur nëse nuk doni të keni surpriza të pakëndshme.

Peshorja; Për shkak të vendosjes jo të mirë të planetëve, sot nuk do kaloni një ditë shumë të qëndrueshme. Nëse keni një lidhje, marrëdhënia në çift nuk do jetë shumë e qetë. Mundohuni të mos e impononi mendimin tuaj me çdo kusht sepse kjo do sjellë debate. Ju beqarët do tregohen të paduruar dhe mund të bëni disa zgjedhje të gabuara. Në punë nuk do ju mungojë as imagjinata dhe as vendosmëria për të realizuar çdo objektiv. Me këmbëngulje dhe besim do i kaloni edhe vështirësitë. Sipas Dritare.net, në planin financiar nuk duhet në asnjë mënyrë të ndërmerrni rreziqe të mëdha dhe as të jepni para hua. Sot duhet me patjetër të ruani ekuilibrin.

Akrepi; Lufta e madhe yjore do bëjë që gjërat të mos ju ecin aq mirë sa do kishit dashur sot. Ju që keni një lidhje zakonisht e çmoni partneri tuaj për gjithçka që bën dhe për idete që ka, por sot falë ndikimit negativ të yjeve do e kritikoni atë dhe do grindeni. Ju beqarët do vazhdoni të jeni të bindur se dashuria do iu vijë si me magji dhe do zhgënjeheni serish. Tregohuni sa më realistë. Në punë nuk do ndiheni mirë me projektet që po bëni dhe do mendoni të hiqni dorë nga çdo gjë. Të ardhurat do rriten ndjeshëm falë një pune të rëndësishme dhe fitimprurëse që do kryeni.

Shigjetari; Sot do keni luhatje të shpeshta humori, mund ta ngrini edhe zërin, por të gjithë do ju tolerojnë. Nëse jeni në një lidhje do vazhdoni të keni dyshime mbi vazhdimësinë e jetës në çift. Mundohuni të mos merrni vendime të nxituara sepse kjo do iu bëjë të lëndoheni më vonë. Ju beqarët do e keni të vështirë të krijoni lidhjen që keni ëndërruar. Prisni edhe pak kohë. Në punë do jetë pak e vështirë për të realizuar një takim me shefat, por nuk do dekurajoheni dhe do arrini qëllimin që i keni vënë vetes. Financat do jenë mjaft të ekuilibruara dhe nuk do keni tronditje të mëdha. Ruajeni këtë situatë.

Bricjapi; Kjo e sotmja nuk do jetë një dite rutinë për ju. Do e gjeni gjithmonë diçka që do e bëjë çdo çast emocionues. Nëse keni një lidhje, Neptuni do iu sjellë shumë fat. Do qëndroni më shumë kohe pranë atij që dashuroni dhe do ia kaloni më së miri në krahët e tij. Do i adhuroni përkëdheljet dhe ledhatimet që do iu japë. Ju beqarëve do iu plotësohet dëshira për të krijuar një lidhje. Në punë nuk do jeni shumë të përqendruar dhe mund te gjendeni në vështirësi në disa momente. Për fat miqtë do ju ndihmojnë dhe do ua mbulojnë gabimet. Financat nuk do jenë në gjendjen më të mirë, prandaj kujdes me shpenzimet e tepruara.

Ujori; Sot do lini pas krahëve të gjitha problemet që keni pasur dhe do e shihni jetën me më shumë optimizëm. Vëmendjen kryesore do ta vendosni tek gjërat që me të vërtetë ja vlejnë. Nëse keni një lidhje, dashuroni ashtu si dini dhe ashtu si e ndjeni. Vetëm në këtë mënyrë do përjetoni emocionet që keni dëshiruar gjithmonë dhe do ndiheni të plotësuar. Ju beqarët do jeni më të qartë për atë që doni të bëni në jetën tuaj sentimentale dhe do hidhni hapat e duhura. Në punë do jeni gjithë kohës të kujdesshëm, do mateni para se të veproni dhe nuk do ndërmerrni rreziqe. Gjithçka do shkojë sipas planeve. Financat do jenë të mira, megjithatë nuk duhet të shpenzoni pa u menduar vetëm për t’ia bërë qejfin vetes.

Peshqit; Sot do jeni të guximshëm, sypatrembur dhe realistë. Jeta juaj do jetë e ndriçuar, por do i ndihmoni edhe të tjerët të kalojnë momente të këndshme. Jeta sentimentale për ju që jeni në një lidhje do vazhdojë të mbrohet nga yjet edhe gjatë kësaj dite. Klima do jetë e ngrohtë dhe do jeni të lirë të bëni çfarë të doni. Ju beqarët do ndiheni mirë edhe ashtu si jeni prandaj nuk do kërkoni me ngulm të keni dikë pranë. Në punë duhet t’i bëni sytë katër dhe duhet t’ua vini veshin këshillave të eprorëve. Gjithashtu mirë është të reflektoni para se të veproni. Me financat duhet të vazhdoni të tregoheni të matur ende. Nuk ka ardhur ende koha të bëni shpenzime të mëdha. /dritarenet