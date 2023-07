Rama: As një Xhuliete indiferente në rininë time s’i kam shkuar mbrapa sa Kurtit

Kryeministri Edi Rama ka folur për mediat në Kosovë, pas vizitës së tij zyrtare ditën e sotme.

Ai ka folur për mosmarrëveshjet dhe përplasjet e krijuara së fundmi me Albin Kurtin, ndërsa nuk i ka kursyer dhe batutat, teksa ka thënë se as në rininë e tij nuk i ka shkuara mbrapa as një vajza me kaq shumë kërkesa sa Kurtit.

“As në rininë time nuk i kam shkuar mbrapa një Xhuliete indiferente me aq shumë kërkesa, sa përsonalisht i kam bërë Albinit për këtë takim, dhe për takimin e mëparshëm që ishte shumë i rëndësishëm, që unë doja të jepja në atë moment.

Por për këtë takim, që është pjesë e një procesi ku Kosova është aty”, ka thënë Edi Rama.