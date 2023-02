HOROSKOPI/ 20 shkurt 2023, çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

Dashi

Qetësi totale do jete sot ne jetën tuaj ne çift. Nuk do ketë as debate te forta dhe as pasion te madh ashtu siç mund ta kishit imagjinuar. Jeta e beqareve do jete e bukur edhe pa takimet e ëndërruara. Yjet do dine si t’ua bëjnë qejfin ne çdo moment. Ne planin financiar mundohuni te mos influencoheni nga ata qe do keni pranë dhe tregohuni sa me te kujdesshëm me shpenzimet.

Demi

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Ata qe janë ne një lidhje do kenë mundësi te flasin me hapur me partnerin e tyre sot. Do i sqarojnë edhe mosmarrëveshjet, por do marrin edhe disa vendime për te ardhmen. Beqaret me pak se 30 vjeç do jene me te privilegjuarit ne dashuri. Shume gjera kane për te ndryshuar për ta. Ne planin financiar vështirë se do i zgjidhni menjëherë problemet qe keni pasur.

Binjaket

Dite e mbushur me surpriza te njëpasnjëshme ka për te qene kjo e sotmja për juve qe jeni ne një lidhje. Do surprizoheni shpesh dhe do përjetoni emocione vërtet te forta. Beqaret nuk do ndihen ende gati për te bere ndryshime ne jetën e tyre kështu qe do vazhdojnë te mbeten me te njëjtin status. Financat nuk do jene te shkëlqyera, prandaj kujdes me çdo lloj shpenzimi.

Gaforrja

Dite e begate do jete kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do jeni te dy palët me te çlirët do bëni çdo gjë qe do ju vije ne mendje. Çmenduritë nuk do mungojnë për te gjithë. Beqaret do kenë mundësi te fillojnë një lidhje te këndshme e cila nëse do dine ta menaxhojnë si duhet mund te shkoje gjate. Buxheti mund te dobësohet pak për shkak te shpenzimeve qe do ju duhet te kryeni domosdoshmërish.

Luani

Jeta juaj ne çift nuk do jete spektakolare siç mendohej. Here pas here do jeni nervoze dhe mund te thoni gjera te gabuara për te cilat shpejt do pendoheni. Beqaret nuk do mundin dot te afrohen me personat qe do pëlqejnë dhe kjo do ju shkaktoje një brenge te madhe. Ne planin financiar do dini si ta mbani gjithë kohës gjendjen te stabilizuar. Dhëniet e huave shmangeni me çdo kusht.

Virgjeresha

Do ndiheni aq mire sot juve qe jeni ne një lidhje saqë shpesh do e pyesni partnerin nëse këto qe po përjetoni janë reale apo jeni duke ëndërruar. Beqaret kane për te pasur një dite te mbushur me mundësi për njohje te reja. Po e shfrytëzuan sa duhet gjithçka ka për t’iu ecur mire. Ne planin financiar duhet te veproni gjithmonë me strategji dhe duke menduar për te ardhmen.

Peshorja

Partneri do ju provokoje sot me mënyra nga me te ndryshmet kështu qe bëni kujdes mos gaboni. Nga ana tjetër mos u mërzisni për ndonjë gjest te gabuar te tij sepse nuk do e beje me dashakeqësi. Beqaret as nuk do kenë kohe te trishtohen për jetën sentimentale pasi dita e sotme do jete e mbushur me mundësi te shkëlqyera. Saturni do i favorizoje gjithë kohës financat.

Akrepi

Marrëdhënia me partnerin tuaj ka për te qene shume e veçante gjate kësaj dite dhe do ju mburreni te gjithëve për këtë gjë. Edhe beqaret do kenë një dite goxha interesante, te mbushur me takime e flirtime. Ne çdo moment ata do ndihen mire. Buxhetin do e keni me tepër ne vëmendje dhe madje do kërkoni edhe ndonjë këshillë nga specialistet e fushës.

Shigjetari

Për çdo dyshim apo ide qe te keni mbi jetën tuaj ne çift duhet te flisni hapur me partnerin tuaj gjate kësaj dite. Vetëm ne këtë mënyrë do shmangi problemet dhe mosmarrëveshjet me te. Beqaret nga ana tjetër sado qe ta kërkojnë princin e kaltër nuk do arrijnë dot ta gjejnë. Ne planin financiar disa te afërm do ju ndihmojnë tej mase dhe gjendja ka për te qene e jashtëzakonshme.

Bricjapi

Do veproni me shume takt dhe diplomaci gjate kësaj dite dhe gjendja ne planin sentimental ka për te qene e jashtëzakonshme. Nuk do keni me as debate për gjera elementare. Beqaret do e takojnë me ne fund shpirtin e tyre binjak dhe e gjithë jeta do ju ndryshoje përgjithmonë. Sektori i financave do jete disi me i qëndrueshëm dhe do mund te kryeni edhe investime te konsiderueshme.

Ujori

Ka rrezik te jeni shume agresive me partnerin tuaj gjate kësaj dite dhe kjo ka rrezik ta prishe harmoninë dhe gjendjen e mire qe mbizotëronte prej kohesh. Beqaret nëse nuk reflektojnë me kujdes para se te hedhin hapa ka rrezik te përballen shpejt me zhgënjime te mëdha. Financat do jene te shkëlqyera dhe kjo do ju beje te jeni gjate gjithë kohës euforike.

Peshqit

Jeta juaj ne çift do ketë përmirësime te mëdha sot. Do jeni te kuptueshëm, te logjikshëm dhe mjaft tolerante me atë qe keni ne krah. Beqaret nuk do jene aspak ne humor per te hedhur kapa e për te marre vendime kështu qe edhe sot do mbeten me po te njëjtin status. Financat do përmirësohen ne fund te ditës fale një pune te shkëlqyer e me rezultate te larta.