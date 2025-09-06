Hëna e skuqur, eklipsi do të shihet këtë fundjavë në Shqipëri
Eklipsi i plote henor do te shfaqet këtë fundjavë ne Shqiperi.
Eklipsi do të jetë i dukshëm sidomos në pjesë të Azisë, Australisë dhe Paqësorit, aty ku sipërfaqja hënore do të duket plotësisht e kuqe dhe do të zgjasë 82 minuta.
Hëna e përgjakur do të mund të shihet edhe në vendin tonë.
Eklipset totale hënore janë ngjarje globale që ndodhin njëkohësisht, por vetëm ana e errët e Tokës mund t’i dëshmojë ato.
Gjatë të gjitha fazave të eklipsit më 7-8 shtator 2025, eklipsi nuk do të shihet nga Amerika e Veriut ose e Jugut.
Rreth 4.9 miliardë njerëz do ta shohin të gjithë eklipsin, sipas Timeanddate.com , ndërsa 7.1 miliardë, rreth 87% e popullsisë së botës, do të shohin fazat fillestare të eklipsit.