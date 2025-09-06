Goditje për Shqipërinë! Serbia fiton në Riga dhe na kalon në renditje
Gjërat janë komplikuar për Shqipërinë në rrugën drejt Botërorit.
Serbia ka arritur një fitore të rëndësishme 0-1 në transfertë ndaj Letonisë, duke kaluar kuqezinjtë në renditjen e Grupit K.
Takimi i zhvilluar në Riga ishte i luftuar, por mjaftoi një gol i Dusan Vlahovic në minutën e 12’ për të vulosur tri pikët për serbët.
Pas këtij rezultati, Serbia ngjitet në kuotën e 7 pikëve, dy më shumë se Shqipëria, e cila tashmë është e detyruar të fitojë ndeshjen e radhës ndaj Letonisë në “Air Albania”.
Ndërkohë, serbët pas tre ditësh do të presin Anglinë në Beograd, një sfidë që pritet të jetë vendimtare për fatet e grupit.
Rezultati final:
???????? Letoni 0-1 Serbi
⚽ Vlahovic 12’