Hëna e Re më 23 Gusht/ Cilat janë shenjat e zodiakut që do të ndikohen më shumë, ja ku duhet të tregoni kujdes
Hëna e Re në shenjën e Virgjëreshës, më 23 gusht, sjell energji intensive, mundësi për fillime të reja dhe trazira të lehta për tre shenja të zodiakut.
Luani
Hëna e Re sjell zhvillime në fushën profesionale për Luanët. Ata mund të marrin lajme për rritje në detyrë ose oferta të reja pune. Megjithatë, këshillohet kujdes ndaj vendimeve të nxituara dhe shpenzimeve të panevojshme. Investimet afatgjata mund të sjellin projekte të mëdha, nëse menaxhohen me maturi.
Virgjëresha
Si shenja që pret Hënën e Re, Virgjëreshat do të ndiejnë një ndikim të thellë dhe transformues. Ky fillim i ri i nxit të vendosin prioritete të qarta dhe të ndërmarrin hapa konkretë drejt qëllimeve personale dhe profesionale. Kjo është një periudhë ideale për vetëpërmirësim, përqendrim në mirëqenien fizike dhe emocionale, si dhe për zhvillim shpirtëror.
Demi
Demët do të ndiejnë ndikimin e Hënës së Re në sferën emocionale dhe romantike. Mund të ndodhin njohje të papritura ose rikthime të mëparshme. Shenja do të jetë më e hapur ndaj emocioneve dhe dëshirave, duke forcuar lidhjet personale. Po ashtu, periudha është e favorshme për projekte krijuese, aktivitete artistike dhe hobet personale.