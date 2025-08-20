LEXO PA REKLAMA!

Frederik Ndoci humb njeriun e shtrenjtë: “U fik flaka e shpirtit të Mamës”

Lajmifundit / 20 Gusht 2025, 11:16
Showbiz

Frederik Ndoci humb njeriun e shtrenjtë: “U fik flaka e shpirtit

Këngëtari dhe aktori i njohur, Frederik Ndoci, njoftoi sot humbjen e nënës së tij, një nga dhimbjet më të mëdha të jetës së tij.

Përmes një postimi emocional në rrjetet sociale, Ndoci ndau një poezi prekëse që përshkruan dhimbjen dhe mungesën e thellë që ndjen në këtë moment të vështirë.

Postimi i tij ka prekur zemrat e shumë ndjekësve dhe miqve, të cilët i kanë shprehur ngushëllimet për humbjen e pazëvendësueshme.

Reagimi prekës i Freferik Ndocit

U fik flaka e shpirtit te Mames.
Poetet heshtin.
Vargu qorrohet.
Muza ka kthye shpinen.
vallzon me jeten cikli i saj…
Mortja fshin kosen.
Zogu s’cicron.
Nji flutur ka qysh ne mengjez
qe e ka zan gjumi mbi nje lule.
Kembanat e Hildeshaim
i ndigjoj gjer ketu ne Tirane!
Mos+besimi
me kot mbledh supet!
Baba buzqesh krah hap.
Por e para i ka dal
Nana e saj Lula
me vajzen e pare
Violeten perdore…
Daja Prela Martini Gjoni Frani Leci
te heshtun si kostandin
Ne Rrmaj
Qe presin buzqeshjen e Doruntines!
Do presin giate shpirtin…
700 vjet endet shpirti skajeve te qiellit e botes…
Po gezohet Parajsa..
E ketu ferri
mbretnon ne zemrat tona.
Rita trafiqeve te botes.
Juli infermjerja psikologia vajza e pleqnis…
Na tha perpara se
asht lodh shum..
Don me shku!
Un ulu e bjer
nji nat te tane
ne krevat…
Tuj kerkue gjumin e paqte…
Se ku ish struke…
Zile Telefoni
E Juli me syt e fikun
si gravurave te Ave Marias
Arrin te shqiperoj
“Vlla! -u fik qiri MAM”
…nuk kjame
as njeni
E as tjetri…
Per disa sekonda
sikur te ishim ne gare..
Kush po duket ma i permbajtun.
Kjau natyra
sepse nje rrebesh
shi shkodre filloi…
Mori me vehte
edhe lotet tan..
Me krye ulur
borxhli i varfer
E Jetim tashma
Sot a thue shpetuem
prej borxhit
qe i morem Asaj?
Eh e kote
Se asnji femij
sa do u mundue
I mbet perjetsisht borxhli prinderve!
E nuk mujt me ia la kurr ndonjiher Nanes
mundin sakrificat e Saj.

