"Sherri tek 'Shefqet Ndroqi', Berisha: Krimineli që goditi me thikë infermierin është patronazhist dhe i droguar!"

Lajmifundit / 23 Shtator 2025, 15:28
Politikë

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka reaguar lidhur me ngjarjen e rëndë që ka ndodhur paraditen e sotme në spitalin “Shefqet Ndroqi”, ku radiologu Dashamir Çajka, ka goditur me thikë infermierin Mikel Osmani.

Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari dixhital i cili ngre akuza se autori i ngjarjes (Dashamir Çajka). Në mesazh shkruhet se radiologu ka kërcënuar me armë kirurgë dhe ka përdorur drogë në ambientet e spitalit, por drejtoria e ka emëruar përgjegjës në shintigrafi dy muaj para zgjedhjeve.

Sipas Berishës, këto vendime tregojnë lidhjet politike të individëve me strukturat e pushtetit dhe rrezikojnë sigurinë e punonjësve të shëndetësisë.

Postimi i plotë i Berishës:

Krimineli që goditi me thikë infermierin ishte patronazhist dhe i droguar!

Ai ka goditur dhe kërcënuar me armë mjek dhe personel shëndetësor. Me gjithë këtë, ai dy muaj para zgjedhjeve është emëruar përgjegjes në shintigrafi. Admirues i flaktë i Lubi Ballukut!

Nga mesazhi del se krimi për narkosocialistët është meritë!

Dënoj me forcën më të madhe aktin kriminal dhe përpjekjen për të fshehur kriminelin.

Lexoni denoncimin e punonjesit dixhital!

Doktor pershendetje, personi që goditi me thikë, në Shefqet Ndroqi është një person që drogohet në ambjentet e spitalit dhe është me precendet të mëparshëm. Ka plagosur më herët për një problem në Federatën e Peshngritjes. Infermieri që është goditur është një person flori më thonë, që nuk i ndihet zëri

Por Dashamir Çajka ka qendruar në punë vetëm se ëahtë patronazhist dhe ka qenë në fushatat e PS vazhdimisht.

Pra kemi të bëjmë me një person me Çrregullim Personaliteti që duhej trahtuar nga mjekë psikiatër, por e kanë mbajtur në punë vetëm si patronazhist për të rrezikuar jetën e stafit dhe ja ku ndodhi

Ka kërcënuar mjekun kirurg me Armë

Ka rrahur nji punjës të sterilizimit para disa muajsh dhe ka lën punën personi i dhunuar nga halli

Drejtoria e ka ber shef të shintigrafisë 2 muaj para zgjedhjeve

