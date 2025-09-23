"Sherri tek 'Shefqet Ndroqi', Berisha: Krimineli që goditi me thikë infermierin është patronazhist dhe i droguar!"
Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka reaguar lidhur me ngjarjen e rëndë që ka ndodhur paraditen e sotme në spitalin “Shefqet Ndroqi”, ku radiologu Dashamir Çajka, ka goditur me thikë infermierin Mikel Osmani.
Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari dixhital i cili ngre akuza se autori i ngjarjes (Dashamir Çajka). Në mesazh shkruhet se radiologu ka kërcënuar me armë kirurgë dhe ka përdorur drogë në ambientet e spitalit, por drejtoria e ka emëruar përgjegjës në shintigrafi dy muaj para zgjedhjeve.
Sipas Berishës, këto vendime tregojnë lidhjet politike të individëve me strukturat e pushtetit dhe rrezikojnë sigurinë e punonjësve të shëndetësisë.
Postimi i plotë i Berishës:
Ai ka goditur dhe kërcënuar me armë mjek dhe personel shëndetësor. Me gjithë këtë, ai dy muaj para zgjedhjeve është emëruar përgjegjes në shintigrafi. Admirues i flaktë i Lubi Ballukut!
Nga mesazhi del se krimi për narkosocialistët është meritë!
Dënoj me forcën më të madhe aktin kriminal dhe përpjekjen për të fshehur kriminelin.
Lexoni denoncimin e punonjesit dixhital!
Doktor pershendetje, personi që goditi me thikë, në Shefqet Ndroqi është një person që drogohet në ambjentet e spitalit dhe është me precendet të mëparshëm. Ka plagosur më herët për një problem në Federatën e Peshngritjes. Infermieri që është goditur është një person flori më thonë, që nuk i ndihet zëri
Por Dashamir Çajka ka qendruar në punë vetëm se ëahtë patronazhist dhe ka qenë në fushatat e PS vazhdimisht.
Pra kemi të bëjmë me një person me Çrregullim Personaliteti që duhej trahtuar nga mjekë psikiatër, por e kanë mbajtur në punë vetëm si patronazhist për të rrezikuar jetën e stafit dhe ja ku ndodhi
Ka kërcënuar mjekun kirurg me Armë
Ka rrahur nji punjës të sterilizimit para disa muajsh dhe ka lën punën personi i dhunuar nga halli
Drejtoria e ka ber shef të shintigrafisë 2 muaj para zgjedhjeve