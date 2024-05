Duhet konsumuar patjetër! Kjo është vitamina popullore e rinisë që zhduk shenjat e plakjes

Për shekuj me radhë, njerëzit kanë kërkuar për sekretet e jetëgjatësisë, por edhe për mënyra për të ngadalësuar procesin e pashmangshëm të plakjes.

Dhe ndërsa ne nuk e kemi zbuluar ende “burimin” mitik të rinisë, gjithnjë e më shumë informacione po vijnë gradualisht në ballë shkencore në lidhje me mënyrën se si disa lëndë ushqyese mund të ndikojnë në mekanizmat biologjikë të plakjes.

Një prej tyre, sipas një rishikimi të fundit të botuar në Nutrients, duket të jetë vitamina D. Shpesh quhet “vitamina e diellit” sepse trupi e prodhon atë kur ekspozohet ndaj dritës së diellit dhe njihet për rolin e tij kritik në ruajtjen e kockave të forta dhe një sistemi imunitar të shëndetshëm . Të dhënat e rishikuara të kërkimit, megjithatë, sugjerojnë se kjo lëndë ushqyese e gjithanshme mund të luajë gjithashtu një rol në formësimin e “shenjave të plakjes “, një grup procesesh biologjike që kontribuojnë në konsumimin dhe sëmundjet e lidhura me moshën.

Trupi është si një makinë komplekse, me mjete të panumërta që punojnë së bashku për të mbajtur trupin në gjendje të përsosur pune. Me kalimin e kohës, këto fillojnë të konsumohen, duke çuar në shenjat e plakjes. Shenjat dalluese të plakjes shoqërohen me ndryshime të tilla si dëmtimi i ADN-së, plakja qelizore (kur qelizat ndalojnë së ndarë dhe fillojnë të nxjerrin substanca të dëmshme) dhe inflamacion kronik. Këto janë procese të ndërlidhura, të cilat rëndojnë njëra-tjetrën, duke çuar në përkeqësimin gradual të organizmit.

Këtu, sipas studiuesve, hyn në diskutim roli i mundshëm i vitaminës D. Autorët e rishikimit, të udhëhequr nga Dr. Carmelinda Ruggiero nga Universiteti i Perugias në Itali, argumenton se kjo vitaminë potencialisht mund të synojë tipare të shumta të plakjes në të njëjtën kohë, falë efekteve të saj të gjera në inde dhe sisteme të ndryshme organesh:

Mund të nxisë stabilitetin gjenomik: Me kalimin e kohës, ADN-ja grumbullon dëme nga burime të ndryshme, duke përfshirë rrezatimin UV , stresin oksidativ dhe toksinat mjedisore. Ky dëmtim mund të çojë në mutacione dhe anomali të tjera gjenetike , të cilat kontribuojnë në sëmundje të lidhura me moshën, si kanceri. Disa studime sugjerojnë se vitamina D mund të ndihmojë në ruajtjen e stabilitetit gjenomik duke rregulluar gjenet e përfshira në riparimin e ADN-së dhe duke mbrojtur qelizat nga dëmtimi oksidativ.

Një tipar kryesor i plakjes është konsumimi i telomereve , kapakëve mbrojtës të kromozomeve, të cilat shkurtohen sa herë që një qelizë ndahet. Kur ato afrohen shumë, qelizat nuk mund të ndahen më dhe gradualisht plaken. Disa studime vëzhguese kanë gjetur lidhje midis niveleve më të larta të vitaminës D dhe gjatësisë më të madhe të telomereve, duke sugjeruar se vitamina D mund të ndihmojë në ruajtjen e integritetit të telomereve.

Vitamina D mund të ndikojë në ndryshimet epigjenetike, modifikime që ndikojnë në shprehjen e gjeneve, pa ndryshuar sekuencën e ADN-së. Këto ndryshime janë një faktor kyç në plakjen dhe sëmundjet që lidhen me moshën. Disa studime kanë zbuluar se plotësimi i vitaminës D mund të ndikojë në modelet e metilimit të ADN-së, një lloj modifikimi epigjenetik, në një mënyrë që promovon plakjen më të shëndetshme.

Përveç kësaj, vitamina mund të menaxhojë në mënyrë efektive inflamacionin kronik, një shenjë dalluese e plakjes. Ndërsa plakemi, trupi prodhon më shumë molekula pro-inflamatore, duke kontribuar në një gamë të gjerë sëmundjesh të lidhura me moshën, nga sëmundjet e zemrës deri te rënia kognitive. Vitamina D ka veti të vërtetuara anti-inflamatore dhe mund të ndihmojë në rregullimin e sistemit imunitar për të mbajtur nën kontroll inflamacionin.

Së fundi, vitamina D mund të ndikojë në mikrobiomën e zorrëve, bashkësinë komplekse të mikroorganizmave në traktin tretë

s. Një çekuilibër mund të çojë në probleme të shumta shëndetësore të lidhura me moshën. Disa studime sugjerojnë se plotësimi i vitaminës D mund të ndihmojë në rivendosjen e një ekuilibri më të shëndetshëm mikrobik të zorrëve, duke promovuar jetëgjatësinë dhe shëndetin e përgjithshëm.

Ndërkohë, sigurimi i marrjes adekuate të vitaminës D nëpërmjet një kombinimi të ekspozimit të kujdesshëm në diell, burimeve dietike (si peshku me vaj, të verdhat e vezëve dhe ushqimet e fortifikuara) dhe plotësimi (nën drejtimin e një specialisti) është një qasje e kujdesshme për të mbështetur shëndetin e përgjithshëm dhe. mirëqenie ndërsa plakemi.