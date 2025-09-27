Doni të zgjasni aromën e parfmit tuaj sa më gjatë? Këshilla të thjeshta që bëjnë ndryshimin
Nëse do të kategorizonim gratë sipas mënyrës se si zgjedhin parfumin, ndoshta do t’i ndanim në dy grupe, ato që zgjedhin një aromë për gjithë jetën dhe ato që preferojnë të ndryshojnë erë çdo sezon apo edhe çdo ditë.
Megjithatë, pavarësisht në cilën kategori bëni pjesë, një gjë është e sigurt, të gjithë duam që parfumi ynë të zgjasë sa më shumë dhe të mos “zhduket” pas pak kohe.
Disa aroma janë më intensive dhe zgjasin gjatë me vetëm një sprucim, ndërsa të tjera kanë nevojë për pak ndihmë që të qëndrojnë më gjatë. Dhe ja ku jemi ne për t’jua ofruar këtë ndihmë.
1. Aplikoni parfumin në pikat e pulsit
Pikat e pulsit, si pas veshëve, në qafë dhe në kyçet e duarve, janë vendet ideale për të aplikuar parfumin. Aty, temperatura e trupit ndihmon në avullimin gradual të aromës, duke e bërë atë të zgjasë më shumë.
2. Qasje personale në aplikim
Nëse jeni shpesh në kontakt të afërt me të tjerët, provoni të spërkatni parfumin në duar, bërryla, gjoks dhe në pjesën e pasme të qafës. Këto pika janë perfekte për të krijuar një “nënshkrim” të personalizuar të aromës, veçanërisht gjatë përqafimeve apo kontakteve të ngushta.
3. Spërkatje në flokë dhe rroba
Materialet dhe flokët mbajnë më gjatë aromën, pasi nuk janë aq të ngrohta sa lëkura.Nëse parfumi juaj avullohet shpejt për shkak të nxehtësisë, provoni ta spërkatni lehtë në jakë ose në skajet e veshjeve. Kujdes: gjithmonë testoni fillimisht në një zonë të vogël dhe të fshehur të rrobës për të shmangur njollat e mundshme.